'가요대제전' NCT드림X스트레이키즈X장성규, 화려한 케미 문 열었다 [2019 MBC 가요대제전]

31일에 방송된 MBC '2019 MBC 가요대제전 : 더 케미스트리(The Chemistry)'에서는 NCT드림과 스트레이 키즈, MC 장성규가 '히스토리 오브 케이팝'으로 첫 무대의 문을 열었다.

스트레이 키즈와 NCT드림이 역대 가요계를 휩쓸었던 노래를 재해석하며 문을 열었다. 가장 먼저 NCT드림은 H.O.T.의 'we are the future'로 시작했다. 이어서 바로 스트레이 키즈의 젝키의 '로드 파이터'가 이어졌다. 스트레이 키즈는 '젝키' 부분에 '스트레이 키즈'를 넣어 시선을 사로 잡았다.

다음은 NCT드림의 동방신기 '미로틱'이 이어졌고 바로 스트레이 키즈는 빅뱅의 '판타스틱 베이비' 무대가 이어져 시선을 사로 잡았다.

NCT드림과 스트레이 키즈가 대미를 장식한 곡은 엑소의 'Love Shot'이었다. 두 팀은 흑백의 조화를 이루며 선배들의 곡을 자신들만의 스타일로 재해석해 눈길을 사로 잡았다.

그때 MC 장성규가 등장했다. 장성규와 NCT드림과 스트레이 키즈는 BTS의 '작은 것들을 위한 시'에 맞춰 화려한 무대를 선보였다. 장성규는 미숙하지만 열심히 춤을 춰 화려하게 MC신고식을 치뤘다.

차은우는 "내가 연습을 하니까 보면 알 수 있는데 그동안 연습을 정말 잘하신 것 같다. 선넘규 답게 아이돌의 선을 넘었다가 오신 것 같다"라고 말했다. 이어 장성규는 "아니다. 개인적으로 센터에 선 것은 잘못 한 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

