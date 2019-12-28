[인사] 법무부 외

▲법무부〈출입국·외국인정책본부〉◇3급 전보▷출입국기획과장 배상업▷수원출입국·외국인청장 육승훈◇4급 승진▷출입국심사과 유성오▷인천공항출입국·외국인청 총무과장 이호원▷서울〃 관리과장 정성경▷국무조정실 파견 김재남◇4급 전보▷출입국심사과장 구본준▷이민정보과장 류인성▷출입국기획과 이정미▷인천공항출입국·외국인청 심사1국장 이기흠▷〃심사2국장 김기영▷부산출입국·외국인청 관리과장 김세진▷서울남부출입국·외국인사무소장 이상달▷대구〃 이춘용▷양주〃 안동관▷울산〃 이문한▷창원〃 김무진
▲감사원◇고위감사공무원 전보▷대변인 유병호▷공공기관감사국장 이준재▷전략감사단장 최정운▷행정·안전감사국장 이상욱▷지방행정감사1국장 최채우▷지방행정감사2국장 강성덕▷국방감사단장 윤승기▷민원조사단장 김상문▷심의실장 유병호▷적극행정지원단장 김종운◇과장 신규보임▷감사교육원 교육지원 임경훈▷감사원 문강희 박병호◇과장 전보〈재정·경제감사국〉▷제1 과장 박진원▷제3 과장 남수환〈산업·금융감사국〉▷제4 과장 정영채〈공공기관감사국〉▷제4 과장 염호열〈전략감사단〉▷제3 과장 임보영〈사회·복지감사국〉▷제1 과장 김태우▷제2 과장 전우승▷제5 과장 김준수〈행정·안전감사국〉▷제2 과장 강민호▷제4 과장 정의종▷제5 과장 김만석〈지방행정감사1국〉▷제4 과장 이상철〈국방감사단〉▷제1 과장 박경수〈특별조사국〉▷제5 과장 박용준〈감사청구조사국〉▷제3 과장 장병원▷제4 과장 김태석〈심사관리관실〉▷심사1담당관 김재신▷심사2담당관 박성만〈정보관리단〉▷정보시스템운영과장 이동규〈적극행정지원단〉▷재심의담당관 노희관〈감찰관실〉▷감찰담당관 심재곤◇4급 전보〈재정·경제감사국〉▷제1과 임명효▷제2과 홍운기 박종욱▷제3과 김혜정▷제4과 오화준〈산업·금융감사국〉▷제1과 김진경▷제2과 이완영〈국토·해양감사국〉▷제1과 강동선▷제2과 이칠성▷제3과 원성연〈공공기관감사국〉▷제2과 송승호▷제3과 정재식▷제4과 배민〈전략감사단〉▷제2과 유영▷제3과 배두한〈사회·복지감사국〉▷제4과 김영호〈행정·안전감사국〉▷제2과 김종관〈지방행정감사1국〉▷제2과 김면기▷제4과 위종복〈지방행정감사2국〉▷대전사무소 정철 김수원〈국방감사단〉▷제1과 김대현▷제2과 이국종〈특별조사국〉▷제4과 박양수〈감사청구조사국〉▷제3과 강정수〈공공감사운영단〉▷공공감사운영심사과 최창덕〈민원조사단〉▷중앙민원사무소 최창규〈기획조정실〉▷기획담당관실 최규섭 안광승▷국제협력담당관실 이경재〈심의실〉▷심의지원담당관실 박상현〈적극행정지원단〉▷적극행정지원담당관실 최한준〈감찰관실〉▷감찰담당관실 이시대〈인사혁신과〉▷강재구
▲방위사업청▷차장 강은호
▲서울시◇3급 이상▷상수도사업본부 부본부장 구아미▷상수도사업본부 서울물연구원장 엄연숙▷민생사법경찰단장 박재용▷평생교육국장 이대현▷기획조정실 국제협력관 배현숙▷경제정책실 경제일자리기획관 신종우▷경제정책실 거점성장추진단장 이영기▷복지정책실 복지기획관 정진우▷도시교통실 교통기획관 박종수▷〃보행친화기획관 마채숙▷문화본부 문화시설추진단장 한병용▷도시재생실 광화문광장추진단장 정상택▷도시기반시설본부 시설국장 박상돈▷인재개발원장 직무대리 윤영철▷서울시립대 행정처장 이기완▷기획조정실 재정기획관 직무대리 이상훈▷기후환경본부 대기기획관 직무대리 권민▷도시기반시설본부 도시철도국장〃 김진팔〈자치구 전출(부구청장 요원)〉▷광진 윤종장▷중랑 여장권▷도봉 김재용▷은평 임동국▷마포 박범▷영등포 김영환▷강동 정환중▷강서 정헌재◇4급(행정직)▷대변인 언론담당관 최원석▷서울혁신기획관 사회혁신담당관 민수홍▷〃전환도시담당관 최현정▷시민소통기획관 시민봉사담당관 김정애▷기획조정실 재정균형발전담당관 정영준▷〃공기업담당관 김미정▷노동민생정책관 노동정책담당관(소상공인정책담당관 겸임) 박동석▷〃공정경제담당관 권태규▷〃사회적경제담당관 고광현▷스마트도시정책관 정보시스템담당관 한정우▷〃데이터센터 소장 배현숙▷복지정책실 지역돌봄복지과장 하영태▷〃인생이모작지원과장 정경숙▷문화본부 역사문화재과장 권순기▷〃박물관과장 이성은▷기후환경본부 환경정책과장 이동률▷〃기후대기과장 조완석▷〃차량공해저감과장 이사형▷행정국 총무과장 김혁▷재무국 재무과장 김명주▷〃자산관리과장 이미경▷〃세제과장 천명철▷평생교육국 친환경급식과장 최원규▷관광체육국 체육진흥과장 김정일▷안전총괄실 상황대응과장 이용우▷인권담당관 김병기▷시의회사무처 언론홍보실장 신정철▷〃의정담당관 이계열▷도시기반시설본부 총무부장 강희은▷상수도사업본부 중부수도사업소장 박종진▷〃동부〃 이재호▷〃강서〃 정진일▷〃강남〃 박창석▷서울대공원 관리부장 오성문▷평생교육국 청소년정책과장 직무대리 이병철▷보건환경연구원 연구지원부장〃 김동완▷기획조정실 해외도시협력담당관〃 이현주▷스마트도시정책관 정보통신보안담당관〃 공병엽▷경제정책실 산업거점활성화반장 한정훈▷〃도시제조업거점반장 노수임▷복지정책실 장애인자립지원과장 직무대리 이병욱▷관광체육국 전국체전기획과장〃 이진구▷인재개발원 인재채용과장〃 한영희▷교통방송 기획조정실장〃 장청락▷복지정책실 자활지원과장〃 강재신◇4급(기술직)▷시민건강국 식품정책과장 박봉규▷안전총괄실 도로관리과장 김진효▷〃교량안전과장 하현석▷〃서부도로사업소장 김영철▷〃남부도로사업소장 변봉섭▷〃성동도로사업소장 김종호▷물순환안전국 물순환정책과장 임춘근▷〃물재생계획과장 이임섭▷〃물재생시설과장 윤창진▷〃중랑물재생센터소장 정훈모▷지역발전본부 동북권사업과장 강성욱▷도시기반시설본부 도시철도설비부장 김영수▷상수도사업본부 생산부장 서대훈▷〃암사아리수정수센터소장 이철범▷〃강북아리수정수센터소장 신동호▷어린이병원 간호부장 박경옥▷기후환경본부 녹색에너지과장 직무대리 김호성▷물순환안전국 난지물재생센터소장〃 한성현▷도시계획국 도시빛정책과장〃 김대권▷기후환경본부 자원순환과장〃 김윤수▷시민건강국 질병관리과장〃 김정일▷〃건강증진과장〃 정남숙▷서북병원 약제부장〃 정지애▷기후환경본부 생활환경과장〃 권선조▷안전총괄실 도로시설과장〃 임대운▷지역발전본부 동남권사업과장〃 김만호▷도시기반시설본부 방재시설부장〃 박홍봉〈자치구 전출〉▷마포 오장환▷강북 김유식▷강동 박상보▷은평(국장 요원) 정회원▷서초(〃) 이동훈▷구로(〃) 장충근▷서초(〃) 경한수
▲광주시◇3급 승진▷정책기획관 오영걸▷문화도시정책관 이평형◇4급 승진▷도시계획과 김대중▷의회사무처 양근수▷민주인권과 김현▷대변인 이인범▷여성가족정책관 성미향▷자치행정과 정원석▷사회복지과 임영희▷에너지산업과 박재호▷교통정책과 박준열▷도로과 임남진▷도시철도건설본부 김기호▷스마트시티과 안신걸▷농업기술센터 양희열
▲세종시◇3급 인사교류·파견▷건설교통국장 고성진▷운영지원과 김덕중◇3급 승진요원▷의회사무처장(직무대리) 권영윤◇4급 전보▷운영지원과장 천흥빈▷기획조정실 정책기획관 류제일▷〃정보통계담당관 정희상▷문화체육관광국 관광문화재과장 이칠복▷보건복지국 보건정책과장 민홍기▷경제산업국 일자리정책과장 정진기▷도시성장본부 도시정책과장 노동영▷〃도시재생과장 김동민▷〃행정도시지원과장 이익수▷건설교통국 토지정보과장 최필순▷환경녹지국 환경정책과장 이두희▷조치원읍장 임재공▷아름동장 여상수◇4급 승진▷환경녹지국 상하수도과장 윤봉진▷의회사무처 의정담당관 임재길▷공공건설사업소장 이성한▷보건복지부(인사교류) 장원호▷국토교통부(〃) 홍성운▷행정중심복합도시건설청(〃) 안기은◇4급 승진요원▷시민안전실 재난관리과장(직무대리) 임성호▷도시성장본부 경관디자인과장(〃) 유병학▷건설교통국 주택과장(〃) 성시근▷의회사무처 행정복지전문위원(〃) 김영인▷〃산업건설전문위원(〃) 김정섭◇4급 인사교류·파견▷기획조정실 규제개혁법무담당관 방미경▷운영지원과 서종선 이현구 홍종선 박병배
▲서울시교육청◇4급 승진▷감사관실 임금석▷노원평생학습관 행정지원과장 백정규▷강서양천교육지원청 행정지원과장 임종순▷구로도서관장 송혜경▷도봉도서관장 서운택▷중앙교육연수원 파견 전창신 정길중▷국가교육회의 파견 임영식
▲사학연금〈승진〉◇1급 실장▷증권운용 심영수▷리스크관리 박형수▷준법지원 강태위◇2급 팀장▷사회가치실현 배수진▷홍보 박은영▷정보보안 이수현〈전보〉▷연금운영실장 손규준▷연금연구소장 김병률▷행정지원팀장 정우헌▷재건축 추진전담 반장 박동준▷퇴직자총괄팀장 장지영▷부산지부장 최창동▷고객복지실장 이대수▷혁신전략팀장 권혁▷안전관리팀장 김창수▷재직자총괄팀장 정영신▷강원지부장 유청▷국내대체팀장 김근중◇자회사▷TPS 주식회사 대표이사 이민우
▲손해보험협회◇부서장 승진▷경영지원부장 권병근◇팀장 승진▷장기보험부 상품·공시 이문덕▷자율관리부 자율규제 김홍주▷공익업무부 보험사기조사2 김기용▷정부보장사업부 보장채권관리 박인규◇부서장 전보(부장)▷정보시스템 최정수▷일반보험 김지훈▷소비자보호 방태진▷소비자업무지원 홍군화▷홍보 최종수◇팀장 전보〈팀장〉▷기획조정부 기획총괄 황선홍▷일반보험부 공동인수 이인표▷소비자보호부 광고심의 최동욱〈센터장〉▷중부지역본부 춘천 박남준▷서부지역본부 대전 노상호
▲한국산업기술진흥협회◇승진▷경영지원실 부장 김정환◇전보▷영남사무소 팀장 오승룡▷기술혁신지원팀장 이원석▷인증심사팀장 주범식
▲고려대▷국제어학원장 김정숙
▲KBS▷보도본부 해설위원실장 신춘범▷전략기획실 대외협력국 국제협력부장 김완수▷편성본부 편성전략국 브랜드기획부장 손현철▷충주방송국장 유석근▷원주방송국장 이재원▷목포방송국장 신호균▷광주방송총국 뉴미디어추진단장 김건영
▲법무부〈출입국·외국인정책본부〉◇3급 전보▷출입국기획과장 배상업▷수원출입국·외국인청장 육승훈◇4급 승진▷출입국심사과 유성오▷인천공항출입국·외국인청 총무과장 이호원▷서울〃 관리과장 정성경▷국무조정실 파견 김재남◇4급 전보▷출입국심사과장 구본준▷이민정보과장 류인성▷출입국기획과 이정미▷인천공항출입국·외국인청 심사1국장 이기흠▷〃심사2국장 김기영▷부산출입국·외국인청 관리과장 김세진▷서울남부출입국·외국인사무소장 이상달▷대구〃 이춘용▷양주〃 안동관▷울산〃 이문한▷창원〃 김무진