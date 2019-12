[이미도의 무비 識道樂] [152] Dreams have no expiration date

인간은 상상력 말고도 날개가 있지요. 미국 시인 랭스턴 휴스는 '꿈(Dreams)'에서 그걸 노래합니다. '꿈을 단단히 붙잡아요/ 꿈을 잃으면 삶은/ 날개가 부러져 날지 못하는/ 새와 같으니까요(Hold fast to dreams/ For if dreams die/ Life is a broken-winged bird/ That cannot fly).'



드라마 '루키(The Rookie·사진)'는 '꿈'의 영상 버전입니다. '날개가 부러져 날지 못하는 새'는 텍사스주 고등학교 과학 교사 짐 모리스. 야구부 감독을 겸하는 그가 리그 꼴찌 팀 제자들에게 충고합니다. "꿈을 잃으면 다 잃는 거야(You don't have dreams, you don't have anything)." '부정적 태도를 긍정적 태도로 바꿔라(Turn "I can't" into "I can")'라고 일깨운 건데 한 제자가 응수합니다. "선생님부터 솔선수범하시죠."



한창때 어깨를 자주 다쳐 투수의 꿈을 접은 짐은 요즘 특이한 증세를 경험합니다. 다 나았는데도 어깨에 생기는 통증입니다. 육체가 아니고 꿈이 아픈 병인 걸까요. 꿈을 향한 도전과 용기가 시작되는 곳은 가슴이라는 걸 배운 제자들도 스승의 가슴을 달굽니다. "우리가 지역 리그에서 우승하면 선생님도 다시 도전할 거죠?" 사제(師弟)는 약속을 지킵니다.



이런 명구가 있습니다. '꿈을 따라가라. 네 꿈은 목적지로 가는 길을 알고 있다(Follow your dreams. They know the way).' 짐의 꿈은 메이저리그 무대입니다. 공과금을 못 낼 만큼 형편이 어려운데도 아내는 마이너리그에서 허덕이는 짐에게 든든한 언덕이 돼줍니다. 마침내 떨어지는 탬파베이 구단의 지시. "등판하게(You are in)!"



때는 1999년 말. 텍사스 레인저스를 상대로 마운드에 선 '35세 신인' 좌완투수 짐. 그가 시속 158km 광속구를 뿌립니다. '꿈은 유효기간이 없다(Dreams have no expiration date)'는 걸 증명해 보인 그가 메이저리그 첫 무대 공을 선물합니다. 받는 이가 누군지는 가려둡니다. 실화입니다.