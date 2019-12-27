[인사] 국세청 외

▲국세청◇부이사관 전보▷감찰담당관 오상훈▷대전지방국세청 조사1국장 박해영▷광주지방국세청 조사1국장 강성팔▷국세청 박광수 김성환 윤종건◇과장급 전보〈담당관〉▷전산기획 송영주▷정보화3 나향미▷심사2 박수복▷국제협력 지성〈과장〉▷징세 유병철▷소득세 김동욱▷법인세 양동구▷원천세 이준희▷소비세 강상식▷자본거래관리 오상휴▷조사분석 한경선▷장려신청 고근수〈서울지방국세청 과장〉▷송무2 이진우▷조사1국 조사1 김태우▷조사2국 조사관리 장병채▷〃조사1 반재훈▷조사3국 조사관리 황정길▷〃조사1 박영병▷조사4국 조사관리 강영진▷〃조사1 강역종▷〃조사2 최경묵▷국제조사1 김진우〈서울 세무서장〉▷서대문 최회선▷강서 박종태▷양천 최호재▷구로 이태호▷금천 이창기▷관악 주효종▷삼성 이영중▷역삼 우제홍▷동대문 박진하▷송파 김상윤▷잠실 정재윤〈중부지방국세청 과장〉▷개인납세1 김상철▷법인납세 손영준▷징세 한성옥▷조사1국 조사1 이선주▷조사2국 조사관리 채중석▷조사3국 조사관리 김재환▷〃조사1 황남욱▷〃조사2 김운걸〈경기 세무서장〉▷안산 이세협▷성남 이효성▷이천 구본윤▷경기광주 황문호▷남양주 우원훈▷기흥 장철호▷구리세무서 개청준비단장 정상배〈인천지방국세청 국장〉▷징세송무 권순재▷조사2 전성구〈인천 세무서장〉▷서인천 김만헌▷남인천 박정준▷김포 이이재▷부천 고관택▷의정부 최재호▷포천 최진복▷고양 전태호▷동고양 나교석▷광명 구제승▷연수세무서 개청준비단장 이길용〈대전 세무서장〉▷북대전 홍철수▷세종 염경윤〈광주지방국세청 국장〉▷성실납세지원 박인호〈광주 세무서장〉▷광주 최재훈▷북광주 임진정〈대구지방국세청 국장〉▷징세송무 이동찬〈대구 세무서장〉▷동대구 박병익▷서대구 신영재▷남대구 남영안▷포항 이영철▷구미 배창겸〈부산지방국세청 과장〉▷운영지원 이준홍▷조사1국 조사관리 김기영〈부산 세무서장〉▷서부산 배민규▷부산진 손병환〈국세공무원교육원 과장〉▷교육기획 고영일▷교수 신예진〈국세청〉▷류충선(기획재정부) 이태훈(금융위원회) 이요원◇초임세무서장 전보▷순천 장태복▷영월 김동수▷강릉 김진갑▷서대전 임동호▷논산 손채령▷보령 김종성▷홍성 함민규▷천안 이은장▷서광주 강병수▷군산 신석균▷전주 김용재▷북전주 봉삼종▷나주 이종학▷순천 강백근▷여수 김정윤▷광산세무서 개청준비단장 김태열▷안동 김상현▷김천 류지용▷영주 공창석▷부산지방국세청 개인납세1과장 표진숙▷부산지방국세청 송무과장 지임구▷해운대 황동수▷동래 김동현▷금정 이정희▷울산 유수호▷동울산 배상록▷마산 최상호▷통영 우창용▷제주 장권철
▲울산시◇3급〈승진〉인재교육과 교육파견 손연석〈전보〉▷행정지원국장 윤영찬▷미래성장기반국장 정호동▷환경국장 김상육▷녹지정원국장 김석명▷복지여성건강국장 이형우〈전출〉▷중구 부구청장 요원 김지태▷남구 부구청장 요원 김석겸▷동구 부구청장 요원 김미경▷울주군 부군수 요원 서석광〈전입〉▷문화관광체육국장 이상찬〈교육파견〉▷인재교육과 김정익 전경술〈신규〉▷감사관(임기제) 남상진◇4급〈승진〉▷세정담당관 직무대리 권기환▷인재교육과 교육파견 김창영 송은경▷인재교육과장 직무대리 송대호▷도시재생과장 직무대리 이병권▷자원순환과장 강홍권▷관광진흥과장 정연용▷버스택시과장 직무대리 정부식▷의회 행정자치 전문위원 홍병익 ▷의회 환경복지 전문위원 직무대리 민덕기▷장애인복지과장 김효준▷농축산과장 정진행▷태화강국가정원〃 안창원▷생태정원〃 장태훈▷환경생태〃 김병조▷용연수질개선사업소장 권기호▷지역개발과장 김종인▷건설도로〃 이형배▷건축주택〃 이재곤▷남구 국장요원 박정환▷보건환경연구원 환경연구부장 구본곤〈전보〉▷정책기획관 최평환▷예산담당관 노동완▷민생사법경찰과장 김석기▷시민소통협력〃 강윤구▷회계〃 김호경▷일자리노동〃 서영준▷미래신산업〃 장태준▷산업입지〃 류재균▷문화예술〃 박용락▷체육지원〃 최홍식▷의회 운영전문위원 한창환▷종합건설본부 관리시설부장 김용규▷울산도서관장 서정남▷차량등록사업소장 박정환▷환경보전과장 이도희▷토지정보〃 이인걸▷상수도사업본부 시설관리부장 이병헌▷〃급수〃 윤학순〈전출〉▷중구 국장요원 김석규▷울주군〃 노동형〈전입〉▷하수관리과장 하종섭〈파견〉▷인재교육과 교육파견 서대성 정병규 임기준 최민호
▲부산교통공사◇1급 승진▷경영지원처장 이동렬▷영업처장 박용선▷시설사업소장 김학진◇전보▷회계처장 김현우▷설비공사처장 배명한▷기술연구원장 이창재▷감사실장 김명철▷BTC아카데미원장 이시용▷제2운영사업소장 김동면▷제3운영사업소장 성동호▷기계설비사업소장 임성철▷신호통신사업소장 성경호▷노사협력처장 직무대리 신희철▷경전철운영사업소장 직무대리 권태▷기획예산실 기획부장 정영식▷감사실 기술감사부장 주동욱▷안전관리처 안전점검부장 오영섭▷안전사고조사단장 안영진▷노사협력처 노사협력부장 오홍일▷〃복지부장 김영남▷회계처 회계자산부장 장성록▷〃계약부장 강대호▷영업처 영업관리부장 정연진▷〃전자관리부장 주호영▷승무처 승무지도부장 김영일▷전기기계설비처 승강설비부장 김석철▷건설공사처 토목공사1부장 박근수▷〃토목공사2부장 김종묵 ▷설비공사처 전기공사부장 조현봉▷〃신호공사부장 이승환▷시설처 사업개발부장 정강석▷〃토목부장 유상철
▲서울에너지공사▷집단에너지본부장 김명호
▲한국무역보험공사◇승진〈부서장급〉▷홍보부장 임채하▷사회적가치혁신실장 장만익▷정보화기획부장 이영수▷단기보험총괄실장 이태희▷플랜트금융1부장 오주현▷강원지사장 이일호▷울산지사장 오주환▷인사부 부장대우 정지현〈팀장급:팀장〉▷종합기획 원준연▷기금예산 이동원▷인재개발 김동민▷혁신총괄 변우재▷영업기획 김원범▷고객만족 이병호▷단기보험기획 채민균▷산업정책조사 강영민▷자원금융 김학성▷컨테이너 최창훈▷미주보상 조경진▷회생지원 최사미〈팀장급:책임심사역〉▷충북지사 박희선▷광주전남지사 한준희◇전보〈부서장급〉▷고객가치부장 진삼섭▷핀테크사업부장 유승희▷감리부장 김준호▷비서팀장(부장대우) 박현준▷중앙지사장 김춘수▷강남지사장 김기만▷충북지사장 양상균▷강남지사 수석전문역 김영천
▲한양대▷교학부총장 겸 대학원장 김명직▷언론정보대학원장 이현우▷사회과학대학장 김남조▷공공정책대학원장 한상우▷정책과학대학장 이호용▷교무처장 최진우▷학생처장 이상민▷총무처장 박준원▷기획처장 이상용▷대외협력처장 황희준▷정보통신처장 최용석▷학생생활관장 최일용
▲파이낸셜뉴스◇승진▷글로벌콘텐츠부 스포츠팀장(부국장대우) 정대균▷정책사회부 충북주재기자(부장) 김관웅▷산업부 부장대우 오승범▷경제부 부장대우 정상균▷편집부 온라인편집팀장(부장대우) 황정
▲국세청◇부이사관 전보▷감찰담당관 오상훈▷대전지방국세청 조사1국장 박해영▷광주지방국세청 조사1국장 강성팔▷국세청 박광수 김성환 윤종건◇과장급 전보〈담당관〉▷전산기획 송영주▷정보화3 나향미▷심사2 박수복▷국제협력 지성〈과장〉▷징세 유병철▷소득세 김동욱▷법인세 양동구▷원천세 이준희▷소비세 강상식▷자본거래관리 오상휴▷조사분석 한경선▷장려신청 고근수〈서울지방국세청 과장〉▷송무2 이진우▷조사1국 조사1 김태우▷조사2국 조사관리 장병채▷〃조사1 반재훈▷조사3국 조사관리 황정길▷〃조사1 박영병▷조사4국 조사관리 강영진▷〃조사1 강역종▷〃조사2 최경묵▷국제조사1 김진우〈서울 세무서장〉▷서대문 최회선▷강서 박종태▷양천 최호재▷구로 이태호▷금천 이창기▷관악 주효종▷삼성 이영중▷역삼 우제홍▷동대문 박진하▷송파 김상윤▷잠실 정재윤〈중부지방국세청 과장〉▷개인납세1 김상철▷법인납세 손영준▷징세 한성옥▷조사1국 조사1 이선주▷조사2국 조사관리 채중석▷조사3국 조사관리 김재환▷〃조사1 황남욱▷〃조사2 김운걸〈경기 세무서장〉▷안산 이세협▷성남 이효성▷이천 구본윤▷경기광주 황문호▷남양주 우원훈▷기흥 장철호▷구리세무서 개청준비단장 정상배〈인천지방국세청 국장〉▷징세송무 권순재▷조사2 전성구〈인천 세무서장〉▷서인천 김만헌▷남인천 박정준▷김포 이이재▷부천 고관택▷의정부 최재호▷포천 최진복▷고양 전태호▷동고양 나교석▷광명 구제승▷연수세무서 개청준비단장 이길용〈대전 세무서장〉▷북대전 홍철수▷세종 염경윤〈광주지방국세청 국장〉▷성실납세지원 박인호〈광주 세무서장〉▷광주 최재훈▷북광주 임진정〈대구지방국세청 국장〉▷징세송무 이동찬〈대구 세무서장〉▷동대구 박병익▷서대구 신영재▷남대구 남영안▷포항 이영철▷구미 배창겸〈부산지방국세청 과장〉▷운영지원 이준홍▷조사1국 조사관리 김기영〈부산 세무서장〉▷서부산 배민규▷부산진 손병환〈국세공무원교육원 과장〉▷교육기획 고영일▷교수 신예진〈국세청〉▷류충선(기획재정부) 이태훈(금융위원회) 이요원◇초임세무서장 전보▷순천 장태복▷영월 김동수▷강릉 김진갑▷서대전 임동호▷논산 손채령▷보령 김종성▷홍성 함민규▷천안 이은장▷서광주 강병수▷군산 신석균▷전주 김용재▷북전주 봉삼종▷나주 이종학▷순천 강백근▷여수 김정윤▷광산세무서 개청준비단장 김태열▷안동 김상현▷김천 류지용▷영주 공창석▷부산지방국세청 개인납세1과장 표진숙▷부산지방국세청 송무과장 지임구▷해운대 황동수▷동래 김동현▷금정 이정희▷울산 유수호▷동울산 배상록▷마산 최상호▷통영 우창용▷제주 장권철