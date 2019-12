[만물상] 40대 니트족 20만명

2004년 일본 후지TV에서 니트족에 대한 프로그램을 방영했다. 학생도 아닌데 무직이면서 취업훈련도 받지 않는 인구가 급증하고 있다며 한 20대 남자를 인터뷰했다. "왜 일을 하지 않느냐"는 질문에 이 남자는 "일하면 지는 거라고 생각합니다"라고 했다. 이 말은 당시 일본 사회에 큰 충격을 줬고 지금도 '니트족의 생각을 정확히 표현한 말'로 회자되고 있다. 나중에 한국에서 유행했던 '부러우면 지는 거다'라는 말도 여기서 나왔다고 한다.

▶니트(NEET)족은 1999년 영국 정부 보고서에 처음 등장한 말로 'Not in Education, Employment or Training'의 머리글자를 딴 것이다. 영국에서는 특히 10대 후반 세대를 가리킨 용어였으나 일본에서 널리 쓰이면서 18세 이상 성인으로 확대됐다. 우치다 다쓰루 고베여대 교수는 책 '하류지향'에서 니트족을 "풍족한 사회에서 성취동기를 상실한 신인류"로 묘사했다. 하기 싫은 일을 하며 적은 돈을 받느니 놀면서 부모 잔소리를 듣는 게 더 합리적이라고 생각하는 세대라고 했다.