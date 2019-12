미드 '프렌즈' 주제곡 작곡한 알리 윌리스 타계

미국 시트콤 ‘프렌즈’의 주제곡을 작곡한 알리 윌리스(Allee Willis)가 24일(현지 시각) 향년 72세 나이로 별세했다고 25일 뉴욕타임스 (NYT)가 보도했다. 사인은 심장마비로 알려졌다.





작곡가 알리 윌리스가 2018년 인터뷰 도중 집에서 찍은 사진. /트위터 캡처

알리 윌리스는 1947년 디트로이트에서 태어났다. 위스콘신대(University of Wisconsin at Madison) 졸업 후, 컬럼비아 레코드에서 비서로 일했다.



윌리스가 작곡가의 길로 들어선 것은 1978년 11인조 밴드 어스, 윈드 앤드 파이어(Earth, Wind & Fire)의 ‘September’ 곡 작업(작사)를 도와주면서부터였다. 어스, 윈드 앤드 파이어는 이후 그래미 상에 17번 후보에 올라 6번 수상한 유명 R&B 펑크 밴드이다. ‘September’는 같은 해 1978년 빌보드 R&B 싱글 차트에서 1위를 차지했다. 이어 1986년에는 대니 셈밸로(Danny Sembello)와 함께 공동 작곡한 영화 비버리 힐스 캅 수록곡인 "Stir It Up"으로 그래미상을 수상했다.



수상 이후, 시트콤 프렌즈의 주제곡 ‘I'll Be There for You’ 와 브로드웨이 뮤지컬 "더 컬러 퍼플(The Color Purple)"에 참여했다.



프렌즈는 마지막 에피소드가 역대 미드(미국 드라마) 단일 에피소드 시청률 5위를 기록할 정도로 큰 인기를 끌었다. 미국에서만 5250만명이 시청했다. 주제곡 ‘I’ll Be There for You’는 1995년 에미상 후보에 올랐다.



윌리스는 뮤지컬 ‘더 컬러 퍼플’로 2006년 그래미 후보에 오르는데 그쳤지만, 2016년 브로드웨이 재상연 이후 결국 그래미상을 공동 수상의 영예를 안았다. 첫 그래미상 수상으로부터 약 30년 후인 2018년, 알리 윌리스는 작곡가 명예의 전당(Songwriters Hall of Fame)에 이름을 올렸다.