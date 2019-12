'SBS 가요대전' 방탄소년단이 열고 닫았다‥성탄절 선물같은 K팝★들의 향연 [종합]

[OSEN=김수형 기자] 방탄소년단이 오프닝부터 클로징까지 '2019 SBS 가요대전'을 열고 닫았다. 무엇보다 크리스마스 선물로 다가온 K팝 스타들의 무대가 풍성한 재미를 안겼다.

25일 방송된 SBS '2019 가요대전'이 전파를 탔다.

이날 MC 전현무와 설현은 "오랫동안 우리 마음을 터치했던 무대"라면서 연령 초월, 남녀노소 모두에게 선물이 될 오늘의 무대들을 소개했다.

특히 1부 오프닝은 캐롤 메들리로 시작, 정국의 '오 홀리 나이트(Oh Holy Night)', 슈가와 뷔의 '징글 벨 록(Jingle Bell Rock)', RM과 지민의 '산타 클로스 이즈 커밍 투 타운(Santa Claus Is Coming To Town)', 진과 제이홉의 '펠리스 나비다드(Feliz Navidad)'에 이어 방탄소년단 전 멤버가 함께 하는 '고요한 밤 거룩한 밤' 무대가 따뜻한 분위기를 선사했다.

1부 마지막 무대는 이승철이 6년 동안 함께 한 기타리스트 적재, 그리고 승관과 함께 마무리 했다.

이어 2부가 시작됐다. 2부 오프닝은 오마이걸 승희의 독무대로 시작, 요정같은 비주얼로 여자친구 은하가 다음 무대를 이어 받았다.

다음으로 마마무 솔라가 겨울왕국의 'Let it Go'를 열창했다. 솔라만의 힘있는 가창력으로 무대를 사로 잡았다.

마치 한 편의 겨울왕국을 보는 듯한 솔라의 완벽한 무대였다. 승희와 은하, 솔라는 'Into the Unknown' 노래로 합동무대를 꾸미며 애니메이션 주인공 같은 높은 싱크로울로 화룡정점을 찍었다.



계속해서 에이핑크 멤버들이 '%%(응응)' 인트로로 무대를 꾸몄다. '%%(응응)'은 매력적인 멤버들의 보컬과 복고풍의 중독적인 멜로디가 돋보이는 곡으로, 일렉트로닉 사운드의 몽환적인 댄스곡이다.

레드 카리스마로 걸크러쉬를 폭발한 에이핑크에 이어 분위기를 몰아 AOA 역시 '날 보러 와요'란 곡으로 무대를 꾸몄다. '날 보러 와요 (Come See Me)'를 통해 강렬한 카리스마와 우아한 비주얼을 동시에 발산한 AOA 멤버들은 무대에서 아름다운 달에게서 벗어나 사랑하는 사람과 함께 하기를 갈망하는 강렬한 의지를 몽환적인 분위기로 담아냈다.

보이그룹 뉴이스트 역시 'BET BET'의 인트로로 무대를 시작했다. 뉴이스트는 한층 성숙해진 멤버들의 파워풀한 퍼포먼스와 섹시미를 담아냈다. 이는 퓨처 베이스와 알앤비 장르를 기반으로 한 슬로우 템포의 노래로, 독특하고 세련된 플럭 사운드와 강한 리듬의 편곡이 돋보이는 곡이다.



이 분위기를 몰아 마마무는 '고고베베'로 무대를 시작, 고고베베'는 라틴 기타 리프가 곡의 분위기를 이끌어가는 레게톤 장르로 마마무의 저음 보컬과 고음 보컬의 매력을 동시에 느낄 수 있는 곡이다.

다음은 세븐틴이 'HOME' 이란 곡으로 감미로운 무대를 시작했다. HOME'은 URBAN FUTURE R&B 스타일의 장르곡으로 좋아하는 상대에 대한 소중함을 애틋한 감성으로 표현한 곡이다.

갓세븐은 'ECLIPSE(이클립스)' 인트로 무대를 비롯해 'PAGE' 곡으로 무대를 꾸몄다. 'ECLIPSE'는 JYP 수장 박진영 작사, DEFSOUL로 작사, 작곡을 하고 있는 리더 JB가 작사, 작곡에 참여한 곡. 자신감 있고 안정적이었던 상황이 흔들리기 시작하는 '어둠'의 순간들을 빛과 어둠의 대비로 표현했고 감정의 깊이를 퓨처 베이스 기반의 트렌디한 멜로디로 담아냈다.

다음은 레드벨벳의 'PSYCHO(사이코)'무대가 공개됐다. 신곡 '싸이코' 무대가 끝나자마자 MC 전현무와 설현은 방송을 통해 처음 공개된 레드벨벳 신곡이라 소개하면서 "생방으로 보여주려 했으나 멤버 웬디의 부상으로 오늘 방송은 사전녹화된 신곡무대만 방송됐다"면서 "웬디의 빠른 쾌유 바란다"고 쾌유를 빌었다.



트와이스 무대가 꾸며졌다. 트와이스는 'Feel Special'이란 곡으로 무대를 꾸몄다. Feel Special'은 JYP수장 박진영이 작사·곡한 곡으로, '따뜻한 말 한마디가 전하는 위로'라는 트렌드를 고혹적인 매력으로 표현 했다.

마지막으로 MC 전현무는 "대중문화의 한 획을 그었던 슈퍼스타"라며 월드클래스 방탄소년단을 소개했다.

방탄소년단은 '작은 것들을 위한 시'란 곡으로 포문, 오프닝부터 클로징까지 방탄소년단으로 화려하게 장식해 눈길을 끌었다. /ssu0818@osen.co.kr

[사진] '2019 SBS 가요대전' 방송화면 캡쳐