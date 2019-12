'SBS 가요대전' 방탄소년단, 캐럴 메들리 무대로 화려한 오프닝

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 그룹 방탄소년단이 '2019 SBS 가요대전'의 오프닝을 화려하게 장식했다.

25일 서울 구로구 고척스카이돔에서는 '2019 SBS 가요대전'이 진행됐다.

이날 방탄소년단은 크리스마스를 맞아 캐롤 무대로 '2019 SBS 가요대전'의 화려한 포문을 열었다.

먼저 정국은 'Oh Holy Night(오 폴리 나이트)'를 부르며 감미로운 분위기를 연출했다. 이어 뷔와 슈가는 'Jingle Bell Rock(징글 벨 락)', RM과 지민은 'Santa Claus Is Coming To Town(산타클로스 이즈 커밍 투 타운)', 진과 제이홉은 'Feliz Navidad(펠리스 나비다)' 무대로 크리스마스 분위기를 물씬 자아냈다.

마지막으로 방탄소년단은 다 함께 무대에 올라 '고요한 밤 거룩한 밤'을 부르며 한 편의 뮤지컬 같은 오프닝 무대로 시작을 알렸다.

