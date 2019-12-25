[인사] 경찰청 외

입력 2019.12.25 03:01
▲경찰청◇치안감 전보▷기획조정관 김교태▷경무인사기획관 김규현▷생활안전국장 강황수▷사이버안전국장 남구준▷보안국장 윤동춘▷경무담당관실 김기출(공로연수)▷경찰인재개발원장 황운하▷서울지방경찰청 차장 임용환▷광주지방경찰청장 최관호▷대전지방경찰청장 최해영▷울산지방경찰청장 김진표▷경기북부지방경찰청장 이문수▷경북지방경찰청장 박건찬
▲한국콘텐츠진흥원◇본부장▷기획조정실장 엄윤상▷경영지원본부장(신임) 이현주▷게임〃(〃) 김혁수▷기업인재양성〃 박경자▷대중문화〃 정경미▷문화기술〃 조현훈▷방송〃 김경석▷정책〃 이양환▷지역사업〃 김일▷해외사업〃(전보) 박승룡◇팀장▷전략기획팀장(신임) 박병호▷청렴감사실장(〃) 권오태
▲부산시◇2급 직위▷환경정책실장 이준승◇3급 직위▷시민행복소통본부장 배병철▷도시계획실장 최대경▷복지건강국장 신제호▷민생노동정책관 이윤재▷교육파견 송광행 정영란▷낙동강관리본부장 여운철▷부산진해경제자유구역청 파견 김병기▷해운대구(부단체장 요원) 김부재▷기장군(〃) 심재민▷강서구(〃) 송유장◇4급 직위〈행정직군〉▷소통기획담당관 추창식▷공보〃 유규원▷청렴감사〃 이천균▷법무〃 정권철▷정보화〃 홍수임▷재정혁신〃 조유장▷안전정책과장 정원안▷영상콘텐츠산업〃 하성태▷복지정책〃 정태효▷여성가족〃 김은희▷출산보육〃 김민숙▷자치분권〃 정임수▷인권노동정책담당관 김상대▷산업입지과장 조용규▷클린에너지산업〃 남정은▷남북협력기획단장 차정희▷해양레저관광과장 강미라▷하천관리〃 이수봉▷신공항도시〃 모삼선▷교육파견 안경은 김유진 김정수 홍현태 서상욱 김성근 류종회 이윤희▷부산지방중소벤처기업청 송찬호▷부산진해경제자유구역청 이재형▷시의회사무처 입법정책담당관 김종렬▷〃수석전문위원 이춘구 장재오▷〃홍보담당관 하대일▷인재개발원 교육지원과장 권대은▷여성회관장 김혜윤▷여성문화회관장 배일화▷엄궁농산물도매시장 관리사업소장 한상인▷재난대응과장 이상태▷규제혁신추진단장 박은자▷재난현장관리과장 박종일▷체육진흥〃 권기혁▷버스운영〃 박두영▷사회적경제담당관 정말순▷행정안전부 파견 손윤미▷시의회사무처 수석전문위원 김상문▷인재개발원 전문교육과장 서혜란▷낙동강관리본부 수질개선부장 장재구▷택시운수과장 심재승▷첨단소재산업〃 김동현▷도시외교정책〃 김완상▷공항기획〃 방영진▷시의회사무처 의사담당관 김주원▷〃수석전문위원 황호규◇〈기술직군〉▷산림생태과장 이승국▷푸른도시가꾸기사업소장 민경업▷도시계획과장 권순갑▷도로계획〃 양금석▷기술심사〃 윤덕영▷생활수실개선〃 이병동▷부산시 심성태▷상수도사업본부 급수부장 송병덕▷건설본부 토목시설〃 이현우▷남항관리사업소장 박근수▷상수도사업본부 덕산정수사업소장 박희득▷북구(국장 요원) 이송미▷총괄건축기획과장 조헌희▷건설본부 건축시설부장 정의열▷영도구(국장 요원) 이인구▷동래구(〃) 권영택▷토지정보과장 신용익▷상수도사업본부 화명정수사업소장 박종필▷남구(국장 요원) 신현철▷금정구(〃) 김형문▷강서구(〃) 조상제
▲인천국제공항공사〈보직〉◇본부장▷미래사업 이희정▷시설 이경용◇실장·처장▷항공보안실장 이재훈▷기획조정〃 최민아▷홍보〃 김영식▷사회가치추진〃 류진형▷통합운영센터장 김상일▷인재개발원장 이경화▷상업시설처장 지희수▷공항경제〃 백현송▷공항시설〃 전민재▷운송시설〃 우성태〈승진〉◇1급▷사회가치추진실 최민아▷수하물운영처 황석▷항행처 임강현▷공항시설처 이경용◇2급▷기획조정실 경영전략팀 백현송▷홍보실 의전팀 김성수▷사회가치추진실 사회공헌팀 이태영▷재무처 계약팀 김진식▷상업시설처 면세사업팀 임성빈▷수하물운영처 수하물시설팀 배상현▷건설기획처 사업관리팀 이동혁▷공항경제처 복합도시개발팀 김영훈▷허브화전략처 항공마케팅팀 김형일▷해외사업처 해외사업총괄팀 서병석▷공항시설처 부대시설팀 이동주▷스마트공항처 스마트서비스팀 서은정
▲중소벤처기업진흥공단◇1급 승진▷홍보실 임동환▷비서실 양동민▷리스크관리처 박은숙▷성과보상기획처 국광태▷인천서부지부 김춘근▷경북지역본부 황의경▷부산경남권경영지원처 김성규◇2급 승진▷기획조정실 전병원▷인재경영실 황인탁▷혁신전략실 조우주▷사회가치실 이준석▷기업금융처 이용수▷국제협력처 이근형 구현수▷기업인력지원처 이병필 김권호▷창업지원처 우철웅▷경기서부지부 전경훈▷경남지역본부 김병극▷해외센터 김상우◇3급 승진▷홍보실 이상욱▷감사실 임복규▷기획조정실 유원연 문진희▷인재경영실 김철민▷성과관리실 허진석▷사회가치실 강윤정▷정보관리실 설명희▷기업금융처 김용헌▷융합금융처 이석환▷진단기술처 이성호▷재도약성장처 박형준▷리스크관리처 안성일▷수출마케팅사업처 이원건▷해외직판사업처 황종원▷기업인력지원처 안규영 김면희▷창업지원처 서원갑▷성과보상기획처 김현정 이상근▷서울지역본부 김승신▷서울동남부지부 신영희▷경기지역본부 서동진▷충청강원권경영지원처 신권호▷대전세종지역본부 김성민▷강원〃 김유나▷전북〃 강우영▷대구경북권경영지원처 이용순▷대구지역본부 장승일▷부산〃 권오성◇부서장 전보▷인재경영실 조한교▷정보보안실 이용수▷진단기술처 김양호▷기업인력지원처 류치문▷성과보상기획처 황성익▷호남연수원 윤영회▷대구경북〃 조진선▷글로벌리더십〃 김이원▷경기권경영지원처 김희수▷서울북부지부 이상규▷강원영동〃 이명기▷충청강원권경영지원처 배동식▷충북북부지부 박정근▷충남지역본부 유권호▷전북〃 김근영▷전북서부지부 이병필▷광주지역본부 김흥선▷제주〃 전경훈▷울산〃 김성희▷경남동부지부 김병극
▲한국학중앙연구원▷출판문화부장 옥영정▷한국학도서관장 직무대리 안장리▷한국학진흥사업단장 이강한
▲고려대▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 윤영욱
▲중앙그룹◇중앙일보〈뉴스제작국〉▷뉴스제작1팀장 이진수〈뉴스플랫폼담당〉▷기획1팀장 육근영▷개발1〃 한용수▷디자인〃 임희정〈데이터전략실〉▷데이터전략팀장 김형준〈뉴스총괄〉▷서비스2팀장 김효은▷기획운영〃 이학진◇중앙일보M&P〈마케팅부문 BU장〉▷파트너 김맹호▷마케팅 최회준▷B2B솔루션 김도희〈마케팅부문 팀장〉▷파트너지원 송병준▷마케팅1 조승민▷마케팅2 유차선▷마케팅3 백두규▷BS 한석민〈마케팅부문 지점장〉▷강남 김도환▷송파 최진철▷동작 이재호▷양천 노준호▷종로 양승민▷성동 남시준▷마포 박경철▷노원 최종복〈마케팅부문 영업소장〉▷부산 하윤수〈프린팅부문〉▷프린팅BU장 이남택▷운영담당 백재용▷인쇄영업팀장 김민석▷경영관리〃 한상윤▷강남공장 제작1〃 조성현▷〃제작2〃 김홍준〈경영지원실〉▷경영지원담당 이광석▷재무팀장 박성주
▲한국콘텐츠진흥원◇본부장▷기획조정실장 엄윤상▷경영지원본부장(신임) 이현주▷게임〃(〃) 김혁수▷기업인재양성〃 박경자▷대중문화〃 정경미▷문화기술〃 조현훈▷방송〃 김경석▷정책〃 이양환▷지역사업〃 김일▷해외사업〃(전보) 박승룡◇팀장▷전략기획팀장(신임) 박병호▷청렴감사실장(〃) 권오태
▲부산시◇2급 직위▷환경정책실장 이준승◇3급 직위▷시민행복소통본부장 배병철▷도시계획실장 최대경▷복지건강국장 신제호▷민생노동정책관 이윤재▷교육파견 송광행 정영란▷낙동강관리본부장 여운철▷부산진해경제자유구역청 파견 김병기▷해운대구(부단체장 요원) 김부재▷기장군(〃) 심재민▷강서구(〃) 송유장◇4급 직위〈행정직군〉▷소통기획담당관 추창식▷공보〃 유규원▷청렴감사〃 이천균▷법무〃 정권철▷정보화〃 홍수임▷재정혁신〃 조유장▷안전정책과장 정원안▷영상콘텐츠산업〃 하성태▷복지정책〃 정태효▷여성가족〃 김은희▷출산보육〃 김민숙▷자치분권〃 정임수▷인권노동정책담당관 김상대▷산업입지과장 조용규▷클린에너지산업〃 남정은▷남북협력기획단장 차정희▷해양레저관광과장 강미라▷하천관리〃 이수봉▷신공항도시〃 모삼선▷교육파견 안경은 김유진 김정수 홍현태 서상욱 김성근 류종회 이윤희▷부산지방중소벤처기업청 송찬호▷부산진해경제자유구역청 이재형▷시의회사무처 입법정책담당관 김종렬▷〃수석전문위원 이춘구 장재오▷〃홍보담당관 하대일▷인재개발원 교육지원과장 권대은▷여성회관장 김혜윤▷여성문화회관장 배일화▷엄궁농산물도매시장 관리사업소장 한상인▷재난대응과장 이상태▷규제혁신추진단장 박은자▷재난현장관리과장 박종일▷체육진흥〃 권기혁▷버스운영〃 박두영▷사회적경제담당관 정말순▷행정안전부 파견 손윤미▷시의회사무처 수석전문위원 김상문▷인재개발원 전문교육과장 서혜란▷낙동강관리본부 수질개선부장 장재구▷택시운수과장 심재승▷첨단소재산업〃 김동현▷도시외교정책〃 김완상▷공항기획〃 방영진▷시의회사무처 의사담당관 김주원▷〃수석전문위원 황호규◇〈기술직군〉▷산림생태과장 이승국▷푸른도시가꾸기사업소장 민경업▷도시계획과장 권순갑▷도로계획〃 양금석▷기술심사〃 윤덕영▷생활수실개선〃 이병동▷부산시 심성태▷상수도사업본부 급수부장 송병덕▷건설본부 토목시설〃 이현우▷남항관리사업소장 박근수▷상수도사업본부 덕산정수사업소장 박희득▷북구(국장 요원) 이송미▷총괄건축기획과장 조헌희▷건설본부 건축시설부장 정의열▷영도구(국장 요원) 이인구▷동래구(〃) 권영택▷토지정보과장 신용익▷상수도사업본부 화명정수사업소장 박종필▷남구(국장 요원) 신현철▷금정구(〃) 김형문▷강서구(〃) 조상제
▲인천국제공항공사〈보직〉◇본부장▷미래사업 이희정▷시설 이경용◇실장·처장▷항공보안실장 이재훈▷기획조정〃 최민아▷홍보〃 김영식▷사회가치추진〃 류진형▷통합운영센터장 김상일▷인재개발원장 이경화▷상업시설처장 지희수▷공항경제〃 백현송▷공항시설〃 전민재▷운송시설〃 우성태〈승진〉◇1급▷사회가치추진실 최민아▷수하물운영처 황석▷항행처 임강현▷공항시설처 이경용◇2급▷기획조정실 경영전략팀 백현송▷홍보실 의전팀 김성수▷사회가치추진실 사회공헌팀 이태영▷재무처 계약팀 김진식▷상업시설처 면세사업팀 임성빈▷수하물운영처 수하물시설팀 배상현▷건설기획처 사업관리팀 이동혁▷공항경제처 복합도시개발팀 김영훈▷허브화전략처 항공마케팅팀 김형일▷해외사업처 해외사업총괄팀 서병석▷공항시설처 부대시설팀 이동주▷스마트공항처 스마트서비스팀 서은정
▲중소벤처기업진흥공단◇1급 승진▷홍보실 임동환▷비서실 양동민▷리스크관리처 박은숙▷성과보상기획처 국광태▷인천서부지부 김춘근▷경북지역본부 황의경▷부산경남권경영지원처 김성규◇2급 승진▷기획조정실 전병원▷인재경영실 황인탁▷혁신전략실 조우주▷사회가치실 이준석▷기업금융처 이용수▷국제협력처 이근형 구현수▷기업인력지원처 이병필 김권호▷창업지원처 우철웅▷경기서부지부 전경훈▷경남지역본부 김병극▷해외센터 김상우◇3급 승진▷홍보실 이상욱▷감사실 임복규▷기획조정실 유원연 문진희▷인재경영실 김철민▷성과관리실 허진석▷사회가치실 강윤정▷정보관리실 설명희▷기업금융처 김용헌▷융합금융처 이석환▷진단기술처 이성호▷재도약성장처 박형준▷리스크관리처 안성일▷수출마케팅사업처 이원건▷해외직판사업처 황종원▷기업인력지원처 안규영 김면희▷창업지원처 서원갑▷성과보상기획처 김현정 이상근▷서울지역본부 김승신▷서울동남부지부 신영희▷경기지역본부 서동진▷충청강원권경영지원처 신권호▷대전세종지역본부 김성민▷강원〃 김유나▷전북〃 강우영▷대구경북권경영지원처 이용순▷대구지역본부 장승일▷부산〃 권오성◇부서장 전보▷인재경영실 조한교▷정보보안실 이용수▷진단기술처 김양호▷기업인력지원처 류치문▷성과보상기획처 황성익▷호남연수원 윤영회▷대구경북〃 조진선▷글로벌리더십〃 김이원▷경기권경영지원처 김희수▷서울북부지부 이상규▷강원영동〃 이명기▷충청강원권경영지원처 배동식▷충북북부지부 박정근▷충남지역본부 유권호▷전북〃 김근영▷전북서부지부 이병필▷광주지역본부 김흥선▷제주〃 전경훈▷울산〃 김성희▷경남동부지부 김병극
▲한국학중앙연구원▷출판문화부장 옥영정▷한국학도서관장 직무대리 안장리▷한국학진흥사업단장 이강한
▲고려대▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 윤영욱
▲중앙그룹◇중앙일보〈뉴스제작국〉▷뉴스제작1팀장 이진수〈뉴스플랫폼담당〉▷기획1팀장 육근영▷개발1〃 한용수▷디자인〃 임희정〈데이터전략실〉▷데이터전략팀장 김형준〈뉴스총괄〉▷서비스2팀장 김효은▷기획운영〃 이학진◇중앙일보M&P〈마케팅부문 BU장〉▷파트너 김맹호▷마케팅 최회준▷B2B솔루션 김도희〈마케팅부문 팀장〉▷파트너지원 송병준▷마케팅1 조승민▷마케팅2 유차선▷마케팅3 백두규▷BS 한석민〈마케팅부문 지점장〉▷강남 김도환▷송파 최진철▷동작 이재호▷양천 노준호▷종로 양승민▷성동 남시준▷마포 박경철▷노원 최종복〈마케팅부문 영업소장〉▷부산 하윤수〈프린팅부문〉▷프린팅BU장 이남택▷운영담당 백재용▷인쇄영업팀장 김민석▷경영관리〃 한상윤▷강남공장 제작1〃 조성현▷〃제작2〃 김홍준〈경영지원실〉▷경영지원담당 이광석▷재무팀장 박성주