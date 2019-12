日 오리콘 연간판매 트와이스 4위·BTS 5위… 한류 건재 과시

트와이스와 방탄소년단(BTS)이 올해 일본에서 가장 많은 음악 콘텐츠를 판매한 가수 '톱5'에 안착하면서 일본 내 한류가 건재하다는 점을 입증했다.



오리콘이 23일 발표한 '오리콘 연간 2019' 차트에 따르면 트와이스는 '연간 아티스트 토털 세일즈 랭킹' 부문에서 K팝 가수 중 가장 높은 4위에 올랐다. 5위는 방탄소년단으로, ‘톱5’ 중 한국 그룹이 두 자리나 차지한 것이다.





트와이스./연합뉴스

연간 아티스트 토털 세일즈 랭킹은 싱글·앨범 CD 및 DVD, 블루레이 영상물, 디지털 음원 다운로드와 스트리밍 등 음악 콘텐츠 총 판매액을 기준으로 한다. 일본 음악 시장 내 아티스트 영향력을 가장 잘 나타내는 지표 중 하나라는 평가를 받고 있다.



1위는 일본 장수 아이돌 그룹인 아라시, 2위는 걸그룹 노기자카46, 3위는 보이그룹 킹앤프린스가 각각 이름을 올렸다.



두 팀은 일본 내 앨범 및 싱글 판매량에서도 상위권을 차지했다. 방탄소년단은 지난 4월 발매한 '맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)'로 연간 앨범 랭킹에서 5위를 기록했다. 이들의 싱글 '라이츠/보이 위드 러브( Lights/Boy With Luv)' 역시 연간 싱글 랭킹에서 6위에 올랐다.



트와이스는 지난 3월 발매한 일본 베스트 2집 '해시태그 트와이스2(#TWICE2)'가 연간 앨범 랭킹 6위를 차지했다.



한편 보이그룹 세븐틴은 일본에서 지난 5월 발매한 첫 싱글 '해피 엔딩(Happy Ending)'으로 '인디즈 싱글 랭킹' 부문 정상을 차지하는 쾌거를 올렸다.