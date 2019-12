아리아나 그란데, 정신적 고퉁에 해외 투어 중 공연 중단

미국 팝 가수 아리아나 그란데가 정신적 고통에 해외 투어에서 일부 일정을 그만뒀다.



CNN은 23일(현지시간) 아리아나 그란데가 정신적 고통에 해외 투어에서 라이브 앨범 'k bye for now' 공연을 중단했다고 전했다.



그란데는 미국 로스앤젤레스에서 열린 자신의 해외 투어 ''스위트너 월드 투어'를 마치고 몇 시간 지난 후 이같이 결정한 것으로 알려졌다. '스위트너 월드 투어'는 올해 3월부터 북미와 유럽을 돌며 진행되고 있다.



최신 인기곡 '7 Rings' 'God Is a Woman'부터 'Dangerous Woman' 'Love Me Harder' 등 그란데의 인기곡들이 이 앨범에 담겼다. 그란데는 총 32곡이 담긴 앨범을 '스위트너 월드 투어' 기간 중 평균 하루 동안 공연해 왔다. 가끔 미국 팝 가수 니키 미나즈, 미국 힙합 가수 빅 션 등 초대 가수가 대신 채우기도 했다.



그 란데는 올해 7월 해외 투어 중 노래하다가 우는 동영상이 나온 후 팬들에게 보낸 편지에서 공연하면서 느낀 정신적 고통을 토로했다. 당시 "나는 이번 투어에서 모두 것을 치열하게 하고 있고 전념하고 있지만 가끔 눈물이 난다"고 털어놓았다. .



그란데는 5월과 지난달에도 알레르기 반응이 일어나거나 갑자기 아파서 공연을 중단한 후 투어 일정을 다시 잡은 바 있다.



Copyrights ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재 및 재배포 금지