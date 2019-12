크러쉬, 연말 콘서트 앞두고 안무 연습 영상 공개..수준급 퍼포먼스

[OSEN=김은애 기자] 크러쉬는 지난 22일 오후 자신의 SNS 계정을 통해 “Crush On You Concert ‘From Midnight To Sunrise‘ D-6”라는 멘션과 함께 안무를 연습 중인 영상을 업로드했다.

공개된 영상 속 크러쉬는 연습실에서 댄서들과 함께 자신의 정규 1집 수록곡 ‘헤이 베이비(Hey Baby)’ 음악에 맞춰 동작을 맞추고 있다.

특히 크러쉬는 짧은 장면이었지만 뛰어난 리듬감과 현란한 스텝을 선보여 보는 이들의 시선을 사로잡았으며, 그의 노래 실력만큼이나 수준급의 퍼포먼스 실력을 기대케 했다.

이를 본 누리꾼들 또한 “댄스가수라고 해도 믿겠다”, “순간 아이돌인줄”, “콘서트 진짜 기대된다” 등의 댓글을 남기며 기대감을 감추지 못했다.

최근 크러쉬는 전곡 작사, 작곡, 프로듀싱 한 정규 2집 ‘프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)’로 아티스트로서 한층 진화된 모습을 입증하였으며, 오는 28일과 29일, 31일까지 총 3일간 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 단독 콘서트 ‘크러쉬 온 유 : 프롬 미드나잇 투 선라이즈(CRUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE)’를 개최한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 크러쉬 SNS, 피네이션 제공