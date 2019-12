Wonwoo, Woozi, Jun and Hoshi of Seventeen pose for pictures during ‘COEX Winter Festival’ at COEX on December 19th in Seo ul. South Korea. (PHOTO=OSEN)[OSEN=인천, 조은정 기자] 22일 오후 인천 도원체육관에서 ‘하나원큐 2019-2020 여자프로농구’ 인천 신한은행과 부천 KEB하나은행의 경기가 열렸다.



1쿼터 KEB하나은행 마이샤 하인즈 알렌이 리바운드를 따내고 있다. /cej@osen.co.kr