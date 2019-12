'가수 복귀' 강성훈, 새 음원 공개 앞두고 "많은 관심과 사랑 부탁" [★SHOT!]

[OSEN=하수정 기자] 강성훈이 22일 새 음원을 발표하고 가요계에 복귀한다.

강성훈은 22일 자신의 인스타그램에 "#KANGSUNGHOON #MYEVERYTHING #NEWRELEASE 2019.12.22 today PM 5:55 COUNTDOWN LIVE 많은 관심과 사랑 부탁 드리겠습니다. 잠시 후 5시 55분에 만나요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 강성훈의 뒷 모습과 새 음원 제목이 담겨 있다. 강성훈은 이날 오후 6시 자작곡인 'you are my everything' 음원을 발매한다.

이번에 공개되는 'you are my everything'은 미디엄 템포의 곡으로 강성훈이 지금까지 자신을 믿고 기다려 준 팬들을 향한 마음을 담기 위해 직접 작사, 작곡은 물론 프로듀싱에도 참여했다.

앞서, 강성훈은 지난 6일 방송된 MBC '섹션TV 연예통신'에서 그동안 자신을 둘러싼 각종 논란에 대해 사과했고, 그룹 젝스키스를 탈퇴한 심경 등을 고백해 주목을 받았다.

