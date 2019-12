키움, 2020캐치프레이즈 팬 투표 이벤트 실시

[OSEN=길준영 기자] 키움 히어로즈가 2020시즌에 사용될 구단 캐치프레이즈를 팬 투표로 선정한다.

키움은 구단과 팬이 함께 2020시즌을 만들어가자는 의미에서 오는 20일(금)부터 내년 1월 5일(일)까지 캐치플레이즈 팬 투표 이벤트를 진행한다.

이번 투표 후보안은 사내 임직원을 대상으로 공모한 캐치프레이즈 중 선호도가 가장 높았던 4가지이다.

후보안은 Show me the Rising Heroes!(새롭게 떠오르는 히어로즈를 보여주고 2020시즌에는 함께 더 높은 곳에 오르자), Rule the Ground, Heroes!(그라운드에서 뜨거운 열정을 펼치자), New history, V1 Heroes(2020시즌 첫 우승을 통해 새로운 역사를 만들어가자), Time To Win, V1 Heroes!(목표를 향해 한걸음 더 나아가 V1을 달성하자)이다.

팬 투표는 구단 홈페이지와 구단 공식 SNS를 통해 참여할 수 있다. 최종 결과는 1월 중순 구단 공식 SNS를 통해 발표할 예정이다. 이벤트에 참여한 팬을 대상으로 추첨을 통해 3명에게 2020시즌 홈 개막전 티켓(버건디석 1인당 2매)을 선물할 계획이다. /fpdlsl72556@osen.co.kr