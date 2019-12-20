[인사] 행정안전부 외

입력 2019.12.20 03:01
▲행정안전부◇국장급 전보▷지역경제지원관 고기동
▲농림축산식품부◇실장급 승진▷차관보 조재호◇국장급 전보▷농촌정책국장 김인중▷농업정책국장 김정희▷식량정책관 박수진▷식품산업정책관 김종구▷유통소비정책관 권재한▷농식품공무원교육원장 김덕호
▲국토교통부◇국장급 전보▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 지종철
▲서울시◇4급 승진〈행정〉▷사회혁신담당관 이현주▷재생정책과 장청락▷시민소통담당관 노수임▷도시계획과 한영희▷인생이모작지원과 강재신▷주택정책과 공병엽▷교통정책과 이진구▷한강사업본부 한정훈▷총무과 이병욱〈기술〉▷생활환경과(기계) 한성현▷안전총괄과(토목) 임대운▷도로시설과(기계) 김호성▷도로계획과(토목) 정회원▷도시빛정책과(전기) 김대권▷하천관리과(토목) 박홍봉▷물순환정책과(화공) 김윤수▷도시기반시설본부(토목) 이동훈▷노원구(보건) 김정일▷동대문구(토목) 김만호▷보건의료정책과(약무) 정지애▷동남권사업과(건축) 장충근▷건강증진과(간호) 정남숙▷동북권사업과(건축) 안중욱▷환경정책과(환경) 권선조▷동대문구(건축) 경한수
▲한국교육과정평가원◇부원장▷부원장 조용기◇본부장급▷대학수학능력시험본부장 김동영▷교육과정·교과서본부장 한혜정▷교육평가본부장 김희경▷경영지원본부장 박창희▷정보관리본부장 권홍성◇실장·부장급▷연구기획실장 박은아▷수능출제연구실장 문영주▷고교학점제지원센터장 노은희▷교과교육연구실장 주형미▷교과서검정센터장 안종욱▷선행교육예방연구센터장 김현정▷국가수준학업성취도평가연구실장 이재봉▷국제학업성취도평가연구〃 상경아▷감사〃 심재목▷인사부장 박동준▷구매계약〃 김정훈▷정보화운영관리〃 이정현▷채점관리〃 박현욱
▲중앙일보▷광고부국장 이상재▷지역전문기자 겸 대구지사장 오영환
▲파이낸셜뉴스〈신규임용〉◇부장대우▷전북 주재기자 김도우
▲농림축산식품부◇실장급 승진▷차관보 조재호◇국장급 전보▷농촌정책국장 김인중▷농업정책국장 김정희▷식량정책관 박수진▷식품산업정책관 김종구▷유통소비정책관 권재한▷농식품공무원교육원장 김덕호
▲국토교통부◇국장급 전보▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 지종철
▲서울시◇4급 승진〈행정〉▷사회혁신담당관 이현주▷재생정책과 장청락▷시민소통담당관 노수임▷도시계획과 한영희▷인생이모작지원과 강재신▷주택정책과 공병엽▷교통정책과 이진구▷한강사업본부 한정훈▷총무과 이병욱〈기술〉▷생활환경과(기계) 한성현▷안전총괄과(토목) 임대운▷도로시설과(기계) 김호성▷도로계획과(토목) 정회원▷도시빛정책과(전기) 김대권▷하천관리과(토목) 박홍봉▷물순환정책과(화공) 김윤수▷도시기반시설본부(토목) 이동훈▷노원구(보건) 김정일▷동대문구(토목) 김만호▷보건의료정책과(약무) 정지애▷동남권사업과(건축) 장충근▷건강증진과(간호) 정남숙▷동북권사업과(건축) 안중욱▷환경정책과(환경) 권선조▷동대문구(건축) 경한수
▲한국교육과정평가원◇부원장▷부원장 조용기◇본부장급▷대학수학능력시험본부장 김동영▷교육과정·교과서본부장 한혜정▷교육평가본부장 김희경▷경영지원본부장 박창희▷정보관리본부장 권홍성◇실장·부장급▷연구기획실장 박은아▷수능출제연구실장 문영주▷고교학점제지원센터장 노은희▷교과교육연구실장 주형미▷교과서검정센터장 안종욱▷선행교육예방연구센터장 김현정▷국가수준학업성취도평가연구실장 이재봉▷국제학업성취도평가연구〃 상경아▷감사〃 심재목▷인사부장 박동준▷구매계약〃 김정훈▷정보화운영관리〃 이정현▷채점관리〃 박현욱
▲중앙일보▷광고부국장 이상재▷지역전문기자 겸 대구지사장 오영환
▲파이낸셜뉴스〈신규임용〉◇부장대우▷전북 주재기자 김도우