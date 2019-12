김광현, 2년간 93억원에 MLB로

김광현(31)이 18일 메이저리그 세인트루이스 카디널스 유니폼을 입었다. 메디컬 테스트와 최종 협상 등을 마치고 2년간 800만달러(약 93억5000만원)를 받는 조건으로 계약했다. 투구 이닝 등 성적에 따른 인센티브도 2년 총액 300만달러(약 35억원)로 알려졌다.



존 모젤리악 카디널스 단장은 이날 홈구장인 부시스타디움에서 열린 입단식에서 김광현을 'KK'라고 부르며 "위력적 직구와 헛스윙을 유도하는 강력한 슬라이더를 던지는 투수"라고 소개했다. 김광현의 영문 이름(Kwanghyun Kim) 머리글자 KK가 앞으로 애칭이 될 전망이다. 김광현은 "내셔널리그 최고 명문 팀에서 뛰게 돼 영광"이라며 "무척 기대되고 떨린다. 2020년이 정말 중요한 시즌이 될 것"이라고 했다. 김광현의 새 등번호는 33번으로 정해졌다. 3은 삼진을 뜻한다.



김광현의 역할은 아직 정해지지 않았다. 모젤리악 단장은 "몇몇 선수는 선발만을 고집했다. 우리는 좀 더 융통성 있는 투수가 필요했고, 김광현이 이를 이해해줬다"며 "스프링캠프에서 선발 자리를 두고 경쟁할 수 있다"고 했다. 다만 좌완 기근을 겪는 팀 사정상 선발 기회를 얻을 수 있을 것으로 보인다. 카디널스는 기존 1~3선발을 비롯해 선발 후보 대부분이 우완이다. 2019시즌 좌완 투수가 선발로 나선 경기는 두 번뿐이었다.



김광현 측은 계약서에 마이너리그 강등 거부권도 넣었다고 밝혔다. 카디널스가 김광현을 마이너리그로 보내려면 동의를 구해야 한다. 김광현은 지난달 포스팅 공시에 앞서 팀 선택 기준에 대해 "1군 출전 기회를 많이 주는 팀을 원한다"고 했고, 선발 보장에 대해선 "선발 기회를 준다면 좋겠지만, 그 팀에 필요한 선수가 되고 싶다"고 했다.



김광현은 이날 미리 준비한 'Hello STL(안녕, 세인트루이스)' 'Thank You SK(고마워요 SK)' 팻말을 들어 두 팀에 인사했다. 포스팅 시스템으로 김광현을 놓아준 SK는 카디널스에서 최소 160만달러(약 18억7000만원)를 받는다. 계약 금액의 20%(총액이 2500만달러 이하일 경우)에 해당한다.