최우식 “내가 부른 소주 한 잔이”…오스카 주제가상 후보에 감격

영화 ‘기생충’ 주제가인 ‘소주 한 잔(A Glass of Soju)’이 제92회 아카데미 시상식의 주제가상 예비후보로 오르자 해당 노래를 부른 배우 최우식이 놀라움을 감추지 못했다.



최우식은 17일 자신의 인스타그램에 "기생충에서 제가 부른 소주 한 잔이 여기에"라며 아카데미 주제가상 예비후보를 소개했다. 영어로도 "여러분, 기생충에 나온 우리 노래(소주 한잔)가 숏리스트(압축 후보군)에 올랐다(Guys, our song from parasite just got shortlisted)"며 "치얼스(Cheers·건배)!"라고 덧붙였다.





/최우식 인스타그램 캡처

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 이날 오전 아카데미상 예비 후보를 발표한 가운데 ‘기생충’은 국제장편영화상과 주제가상 예비 후보에 이름을 올렸다.



이번 주제가상 예비 후보로 선정된 ‘소주 한 잔’은 봉준호 감독이 작사하고 정재일 음악감독이 작곡, 최우식이 직접 부른 곡이다. 영화 ‘알라딘’에서 자스민 공주가 부른 ‘스피치리스’(Speechless)와 ‘겨울왕국2’의 ‘숨겨진 세상’(Into the Unknown) 등도 ‘소주 한 잔’과 함께 예비 후보에 올랐다.



제92회 아카데미 시상식은 내년 2월 9일 미국 캘리포니아주 할리우드 돌비극장에서 열린다.