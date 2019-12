머라이어 캐리 'All I Want for Christmas Is You', 발매 25년 만 '빌보드 핫100' 1위

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 머라이어 캐리 (Mariah Carey)가 자신의 대표적인 크리스마스 트랙 'All I Want for Christmas Is You'로 빌보드 차트 1위를 달성했다.

발매 25주년 만에 이룬 첫 쾌거로, 이로써 머라이어 캐리는 19번째 빌보드 차트 1위와 함께, 빌보드 역사상 가장 많은 1위를 획득한 솔로 아티스트라는 기록을 동시에 보유하게 됐다.

'All I Want for Christmas Is You'는 전 세계에서 10억 회 가까이 스트리밍됐으며, "US Hot 100 차트에서 가장 높은 기록을 세운 크리스마스 음악" "스포티파이(Spotify)에서 24시간 동안 가장 많이 스트리밍 된 여성 아티스트의 트랙" 그리고 "UK 싱글 톱 10에서 가장 오래 머무른 크리스마스 트랙"으로 올해 총 3개의 기네스 기록을 세운 바 있다.

1994년 11월 1일에 발매되어 올해로 25주년을 맞은 머라이어 캐리의 앨범 'Merry Christmas'는 1500만 장 이상 판매됐으며, '전 세계에서 가장 많이 판매된 크리스마스 앨범'이라는 수식어를 얻었다. 싱글 'All I Want for Christmas Is You'는 빌보드 차트 10위 안에 든 머라이어 캐리의 28번째 싱글이다. 그리고 1958년 곡 'The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)'가 빌보드 차트 1위를 기록한 이후, 60년 만에 처음으로 1위를 기록한 크리스마스 캐럴 곡으로 새로운 역사를 쓰게 됐다.

한편 1994년 발매된 앨범 'Merry Christmas'는 25주년을 기념하며, 올해 새롭게 '딜럭스 애니버서리 에디션'으로 발매됐다. 2CD 구성으로, 기존의 트랙 리스트에 미공개 라이브 음원 그리고 보너스 트랙 등이 추가돼 총 29곡이 수록돼 있다.

특히 1994년 12월 8일 뉴욕 세인트 존 더 디바인 대성당(The Cathedral of St. John The divine)에서 열린 자선 콘서트 실황은 수많은 팬이 정식 음원으로 발매되기를 바라왔던 음원이다. CD는 전국의 온라인, 오프라인 음반 매장을 통해 구매가 가능하며, 수록된 29곡 모두 디지털 음원 사이트를 통해서 감상할 수 있다.

