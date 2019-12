머라이어 캐리 캐럴, 발표 25년 만에 빌보드 '핫100' 1위

머라이어 캐리

[서울=뉴시스] 이재훈 기자 = 매년 크리스마스 시즌마다 울려 퍼지는 미국 팝스타 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas is You)'가 발표 25년 만에 빌보드 차트 정상을 차지했다.



16일(현지시간) 빌보드와 AP통신 등 외신에 따르면 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 21일 자 빌보드 메인싱글 차트 '핫100'에서 1위에 올랐다.



'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 발표 이후 매번 크리스마스를 앞두고 차트 상위권에 올랐다. 2017년 12월 '핫100'에서 톱10에 진입했고 올해 1월 이전까지 최고 기록인 3위를 차지했다.



캐리는 이날 트위터에 빌보드 1위 관련 기사를 트윗하며 "우리가 해냈다"(We did it)이라고 적었다. 웃으면서 눈물을 흘리는 이모지도 남겼다. '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 발표된 캐리의 크리스마스 앨범 '메리 크리스마스'에 실린 곡이다. 2003년 개봉한 영화 '러브 액츄얼리'(감독 리차드 커티스)에 삽입되는 등 수많은 변주를 거듭했고 여러 가수들이 리메이크했다. 2017년 작년 기준 로열티 수익만 6000만달러(약 701억원)에 달한다.



'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 '핫100' 역사상 1095 번째 1위곡이다. 1958년 1위를 기록한 데이비드 세빌 & 더 칩멍크스의 '칩멍크 송' 이후 크리스마스 테마곡으로는 61년 만에 정상에 올랐다.



캐리는 2008년 4월19일 '터치 마이 바디(Touch My Body)'로 '핫 100' 1위를 차지한 뒤 약 11년8개월 만에 해당 차트 정상에 오르는 기록을 썼다.



또 캐리는 이번 '핫100' 1위로 이 차트에 총 19곡을 정상에 올린 가수가 됐다. 솔로 가수 중에서는 최다 기록이다. 영국 밴드 '비틀스'가 '핫100' 1위에 총 20곡을 올려 최다 기록을 가지고 있다.





◎공감언론 뉴시스