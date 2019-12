급해진 다저스, "류현진에 적극적 구애" [MLB.com]

국가인권위원회 스포츠인권 홍보대사 위촉식이 13일 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 열렸다. 스포츠인권 홍보대사로 위촉된 야구선수 류현진이 행사를 지켜보고 있다. 방이동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2019.12.13/

[스포츠조선 정현석 기자]류현진(32) 최종 행선지에 대한 관심이 폭발적이다.

다저스 시절 류현진. AP연합뉴스

그 가운데 마지막 FA 대어 투수 영입의 프런트러너는 다저스란 전망이 나왔다.

MLB.com은 17일(한국시각) '다저스는 여전히 류현진 영입에 있어 가장 앞선 주자(The Dodgers are still a frontrunner for Ryu)이며 토론토, 미네소타, LA에인절스가 가능한 행선지가 될 수 있다'고 보도했다.

류현진에 대한 적극적 행보는 FA와 트레이드 시장에서 다저스의 잇단 실패와 무관하지 않다. MLB.com 역시 이 부분을 지적했다. '토론토가 공식적으로 진지하게 류현진에게 접근하고 있지만, 시장에서 게릿 콜과 코리 클루버, 매디슨 범가너를 잇달아 놓친 다저스가 더 공격적으로 류현진과의 재회를 시도하고 있다(The Jays reportedly have serious interest in Ryu, but the Dodgers could more aggressively pursue a reunion with the left-hander now)'고 보도했다.

류현진으로선 살짝 자존심이 상할 수도 있는 상황. 하지만 협상은 비지니스다. 모든 영입 경쟁에 일단 이름을 올리고 보는 다저스의 향후 행보를 꼼꼼하게 살피면서 냉철하게 대응하면 된다.

다저스가 진지한 자세로 타 구단보다 좋은 조건을 제시한다면 원 소속팀 다저스 오퍼를 마다할 이유가 없다.

하지만 또 한번 말 뿐이라면 이야기는 달라진다. 류현진 영입에 관심을 두고 있는 타 팀들은 다저스의 행보에 지대한 관심을 가지고 있다. 특히 토론토 같은 팀의 지역 언론은 더욱 그렇다. '다저스가 적극적으로 나서면 류현진을 잡기 어렵다'는 인식이 일반적이다. 따라서 류현진 측으로서는 굳이 다저스에 목을 맨다는 느낌을 줄 필요는 없다. 이미 류현진의 에이전트 스캇 보라스는 "서울에서는 어느 팀도 멀다"며 다저스 잔류에 큰 의미를 두지 않았다. 류현진 역시 취재진에게 "LA를 선호한다는 말을 내가 한 적이 없다"고 지인에게 건넸다는 이전 보도를 부인했다.

실제 최종 행선지가 굳이 다저스가 아니어도 전혀 상관 없다. 류현진 측도 이런 경쟁 상황을 몸값을 올리는 지렛대로 삼으면 그 뿐이다.

다저스가 뒤늦게라도 적극적 행보를 보임으로써 영입 경쟁이 격화될 수 있다. 수요가 늘면 몸값과 기간 등 계약 조건은 자연스럽게 올라갈 수 밖에 없다.

이래저래 시장은 류현진에게 유리한 국면으로 흐르고 있다. FA 시장에 남아있는 대형 투수는 류현진과 올시즌 8승8패 3.75(통산 84승71패 3.67)을 기록한 좌완 댈러스 카이클(31) 뿐이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com