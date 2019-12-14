[인사] 국토교통부 외

입력 2019.12.14 03:00
▲국토교통부◇국장급 전보▷철도안전정책관 강희업◇과장급 전보▷혁신도시지원정책과장 나기호
▲방위사업청◇과장급 전보▷유럽아시아협력담당관 최성훈▷조직인사담당관 한경수▷한국형기동헬기사업팀장 김동춘▷전략무인기사업팀장 안철용
▲농촌진흥청◇도원국장 승진▷강원도 농업기술원 연구개발국장 임상현
▲단국대▷의과대학장 지영구
▲중앙그룹◇중앙일보▷국제외교안보 부디렉터 겸 국제외교안보팀장 차세현▷경제 부디렉터 겸 경제정책팀장 김영훈▷산업 부디렉터 겸 산업1팀장 최지영▷정책 부디렉터 겸 내셔널팀장 겸 시민사회환경연구소장 염태정▷비주얼디렉터 겸 비디오팀장 조문규▷전문기자 백성호▷전문기자 겸 경제기획팀장 최준호▷정치팀장 최민우▷정치기획〃 원정환▷군사안보연구소장 이철재▷금융팀장 한애란▷산업2〃 장정훈▷산업기획〃 박수련▷사회기획〃 천인성▷복지행정〃 하현옥▷인사이트〃 채인택▷포토〃 최승식▷그래픽〃 김주원▷중앙일보플러스 부산총국장 위성욱◇중앙홀딩스▷커뮤니케이션팀장 정현목◇JTBC플러스▷편성CP 서동원▷제작1〃 이희만▷제작2〃 이상용▷마케팅〃 조범희◇JTBC미디어컴〈캠페인솔루션센터〉▷캠페인솔루션센터장 김효원▷TMM국장 성치열▷TMM1팀장 이영빈▷크리에이티브〃 이은성〈광고마케팅1국〉▷광고마케팅1국장 문성진▷광고마케팅1팀장 이상진▷광고마케팅2팀장 김인균〈광고마케팅2국〉▷광고마케팅2국장 김종원▷광고마케팅3팀장 조영진▷광고마케팅4팀장 장용운〈마케팅솔루션본부〉▷미디어플래닝팀 권순일〈경영지원실〉▷경영지원실장(대행) 겸 경영지원팀장 구본민▷경영기획팀장 정효성
▲BBS불교방송▷법무감사팀장 류재호▷광고사업국 마케팅부장 김형준〈보도국〉▷정치외교부장 전영신▷경제산업〃 신두식▷문화〃 겸 보도제작〃 전경윤〈라디오제작국〉▷라디오편성부장 박광열▷ 라디오제작〃 한지윤〈TV제작국〉▷TV편성부장 한희윤▷TV제작〃 김현성〈광고사업국〉▷기획사업팀장 권윤정〈전법후원국〉▷전법팀장 박민희▷후원〃 안해성▷후원상담〃 박현수
▲SBS미디어그룹◇SBS▷보도본부장 남상석▷보도국장 강선우▷탐사보도부장(에디터) 최대식▷경제부장(〃) 박진호▷사회〃(〃) 김우식▷논설위원실장 고철종▷8뉴스부장 서경채▷일반뉴스〃 정호선▷뉴스혁신〃 조정▷탐사보도팀장 남승모▷뉴스토리〃 류희준▷정치〃 진송민▷통일외교〃 최선호▷경제정책〃 박민하▷산업IT〃 임상범▷정책문화〃 곽상은▷시민사회〃 조성현▷법조〃 김정인▷네트워크기상〃 정규진▷보도제작〃 김석재▷팩트체크담당 김명진▷스브스뉴스팀장 하현종▷비디오머그〃 정형택▷전략기획실 정책팀장 우상욱▷경영본부 노사협력팀장 홍순준◇SBS디지털뉴스랩▷대표이사 이창재◇SBS콘텐츠허브▷대표이사 사장 김휘진▷부사장 전수진▷콘텐츠사업실장 진해동
▲방위사업청◇과장급 전보▷유럽아시아협력담당관 최성훈▷조직인사담당관 한경수▷한국형기동헬기사업팀장 김동춘▷전략무인기사업팀장 안철용
▲농촌진흥청◇도원국장 승진▷강원도 농업기술원 연구개발국장 임상현
▲단국대▷의과대학장 지영구
▲중앙그룹◇중앙일보▷국제외교안보 부디렉터 겸 국제외교안보팀장 차세현▷경제 부디렉터 겸 경제정책팀장 김영훈▷산업 부디렉터 겸 산업1팀장 최지영▷정책 부디렉터 겸 내셔널팀장 겸 시민사회환경연구소장 염태정▷비주얼디렉터 겸 비디오팀장 조문규▷전문기자 백성호▷전문기자 겸 경제기획팀장 최준호▷정치팀장 최민우▷정치기획〃 원정환▷군사안보연구소장 이철재▷금융팀장 한애란▷산업2〃 장정훈▷산업기획〃 박수련▷사회기획〃 천인성▷복지행정〃 하현옥▷인사이트〃 채인택▷포토〃 최승식▷그래픽〃 김주원▷중앙일보플러스 부산총국장 위성욱◇중앙홀딩스▷커뮤니케이션팀장 정현목◇JTBC플러스▷편성CP 서동원▷제작1〃 이희만▷제작2〃 이상용▷마케팅〃 조범희◇JTBC미디어컴〈캠페인솔루션센터〉▷캠페인솔루션센터장 김효원▷TMM국장 성치열▷TMM1팀장 이영빈▷크리에이티브〃 이은성〈광고마케팅1국〉▷광고마케팅1국장 문성진▷광고마케팅1팀장 이상진▷광고마케팅2팀장 김인균〈광고마케팅2국〉▷광고마케팅2국장 김종원▷광고마케팅3팀장 조영진▷광고마케팅4팀장 장용운〈마케팅솔루션본부〉▷미디어플래닝팀 권순일〈경영지원실〉▷경영지원실장(대행) 겸 경영지원팀장 구본민▷경영기획팀장 정효성
▲BBS불교방송▷법무감사팀장 류재호▷광고사업국 마케팅부장 김형준〈보도국〉▷정치외교부장 전영신▷경제산업〃 신두식▷문화〃 겸 보도제작〃 전경윤〈라디오제작국〉▷라디오편성부장 박광열▷ 라디오제작〃 한지윤〈TV제작국〉▷TV편성부장 한희윤▷TV제작〃 김현성〈광고사업국〉▷기획사업팀장 권윤정〈전법후원국〉▷전법팀장 박민희▷후원〃 안해성▷후원상담〃 박현수
▲SBS미디어그룹◇SBS▷보도본부장 남상석▷보도국장 강선우▷탐사보도부장(에디터) 최대식▷경제부장(〃) 박진호▷사회〃(〃) 김우식▷논설위원실장 고철종▷8뉴스부장 서경채▷일반뉴스〃 정호선▷뉴스혁신〃 조정▷탐사보도팀장 남승모▷뉴스토리〃 류희준▷정치〃 진송민▷통일외교〃 최선호▷경제정책〃 박민하▷산업IT〃 임상범▷정책문화〃 곽상은▷시민사회〃 조성현▷법조〃 김정인▷네트워크기상〃 정규진▷보도제작〃 김석재▷팩트체크담당 김명진▷스브스뉴스팀장 하현종▷비디오머그〃 정형택▷전략기획실 정책팀장 우상욱▷경영본부 노사협력팀장 홍순준◇SBS디지털뉴스랩▷대표이사 이창재◇SBS콘텐츠허브▷대표이사 사장 김휘진▷부사장 전수진▷콘텐츠사업실장 진해동