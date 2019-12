제시카, 애교만점 윙크…"겨울의 여신"

[스포츠조선 남재륜 기자] 가수 제시카가 빛나는 미모를 뽐냈다.

13일 제시카는 자신의 인스타그램을 통해 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 제시카가 흰 눈을 배경으로 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 제시카는 애교 가득한 윙크로 상큼한 매력을 발산하고 있다.

한편 제시카는 최근 'Call Me Before You Sleep'를 발매했다.

