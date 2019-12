"난 원래 이런 사람이라" 김필, 첫 정규앨범에 담은 진심어린 위로 [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 데뷔 8년만에 정규 앨범을 발표하는 김필은 한층 성숙해진 음악으로 이 겨울 리스너들에게 위로를 선사한다.

김필은 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘yours, sincerely’ 전곡 음원과 타이틀곡 '변명' 뮤직비디오를 공개했다.

김필의 첫 정규앨범 ‘yours, sincerely’는 김필의 진심을 꾹 눌러 담은 편지 혹은 자화상과도 같은 앨범으로, 무력감, 상처에 무너졌던 지난날의 자신을 다독이며 앞으로를 또 묵묵히 견뎌낼 자기 자신을 향한 안부의 메시지를 담아 리스너들에게 공감과 위로를 전한다.

데뷔 8년만에 발매하는 첫 정규 앨범인 만큼 김필은 타이틀곡 '변명'을 비롯해 'Beautiful Scar', 'Dreamer', 'Maybe', '결핍', 'Pray', 'Black', 'Still You' 등 전곡 음악 작업에 직접 참여하며 완성도를 높였다.

타이틀곡 '변명'은 김필의 섬세한 보컬이 어쿠스틱 기타와 더해져 듣는 순간 리스너들의 귀를 단번에 사로잡는다. 미니멀한 악기 구성의 1절과 대비되는 2절의 다채로운 악기와 편곡이 다이나믹한 곡의 무드를 극대화하며 한층 깊은 감성을 자아낸다.

"때론 널 담고 싶어서 / 때론 내가 아니길 바래 / 때론 누군가가 만들어 놓은 / 저 행복 안에 살길 바래 / 그 언젠가 네 손을 잡고 / 진심을 말해주길 바래" "난 원래 이런 사람이라 / 늘 많은 생각들 속에서 살아"등 시적인 노랫말은 김필의 독보적인 음색과 만나 시너지를 일으킨다.

또한 함께 공개된 뮤직비디오에는 김필을 비롯해 배우 조성하가 출연해 열연을 펼쳤다. 조성하는 가족들 모두 김필의 팬이어서 흔쾌히 출연을 결정했다는 후문.

이처럼 첫 번째 정규앨범으로 위로와 공감을 선사한 김필은 오는 20~22일 3일간 서울 연세대학교 백주년기념관에서 열리는 단독 콘서트 'COLOURS'를 통해 처음으로 정규앨범 수록곡 무대를 공개한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처