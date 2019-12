"비디오 아티스트? NO…나는 언어 예술가다"

[아무튼, 주말- saturday's pick]



전시 | 게리 힐 개인展



남자가 동전을 공중에 던졌다가 손등으로 받는다. 앞뒤를 확인하고 다시 동전을 던진다. 이 행위를 반복한다. 13분쯤 지나 반전이 일어난다. 남자는 동전을 떨어뜨리고, 동전을 주우러 화면 밖으로 나간다. 끝까지 영상을 지켜본 자가 승리자다.





의자와 기다란 책상이 결합된 형태의 설치작 ‘학습곡선’. 관람객은 실제 작품에 앉아 책상 끝의 모니터와 그 너머 벽면에 투사되는 거대한 화면을 통해 파도를 바라볼 수 있다. /정상혁 기자

미국 비디오 아티스트 게리 힐(68)의 아시아 첫 개인전이 수원시립미술관에서 내년 3월 8일까지 열린다. 가장 최신작 'Place Holder'에서 동전을 던지는 남자가 바로 게리 힐이다. "과연 동전 던지기가 50대 50의 확률일까? 아무도 모른다. 누군가 동전을 던지면 혹시 속임수가 있지 않을까 의심하는 사람이 생기고, 지켜보며 감시하는 사람도 생긴다. 금세 문제가 복잡해진다."



1997년 베네치아 비엔날레 황금사자상을 받은 거장의 1980년대 대표작부터 최신작까지 아우른 회고전 성격의 전시로, 전시작 24점 모두 관람객과의 상호작용, 그리고 언어로서의 이미지에 대해 질문한다. 일체형 책걸상을 길게 늘인 뒤 맨 끝에 모니터를 붙여놓고 끊임없이 몰아치는 파도를 재생하는 '학습곡선'(1993) 등 단박에 시선을 빼앗는 작품들이다.



2층 전시실 한쪽 벽면을 꽉 채운 약 14m 길이의 영상 '관람자'(1996)가 가장 유명할 것이다. 멕시코 일용직 노동자 17명이 일렬로 늘어서 관람객을 응시하고 있다. '바라본다'는 작용 하나만으로 관람객은 일순 긴장을 느끼게 되고, 적정 거리를 유지하게 되고, 피관찰자로서 '나를 바라보는 작품'을 다시 바라보게 된다. "궁극적으로 변화를 만들어내거나 조금이라도 가치 있는 예술 작품은 모두 상호작용성을 지닌다. 그것이 그림일지라도 누군가 생각하고 반응한다면 상호작용성을 지니는 것이다." 그는 스스로를 "비디오 아티스트가 아닌 언어 예술가(Language Artist)"로 소개한다.





영화 | 샐린저



7000만부 넘게 팔렸고 지금도 매년 50만부 넘게 팔린다. JD 샐린저의 ‘호밀밭의 파수꾼’ 얘기다. 배우 필립 시모어 호프먼(1967~2014)은 살아생전 “이 책의 마지막 문장에 착륙하면 그저 고마운 마음에 작가를 찾아나서고 싶어진다”고도 했다.



12일 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘샐린저’는 미국을 넘어 전 세계에 큰 영향을 끼친 작가 샐린저의 행적을 좇는다. 사람들은 그를 신화 속 인물처럼 기억하고 그를 만나고 싶어 애태운다. 영화는 그 신화에서 출발해 그의 민낯을 비춘다. 당연한 얘기겠으나, 작가의 실제 모습은 소설처럼 완벽하지도 순수하지도 않다. 실망이 클 수도, 그의 작품을 다시 보게 될 수도 있다. 그러나 이 모든 것이 결국 필요한 과정임을 영화는 납득시킨다.





콘서트 | 보이즈 투 맨



1990년대 세계적으로 정통 알앤비와 솔 음악이 유행한 데는 남성 그룹 보이즈 투 맨(Boyz II Men)의 공이 컸다. 흑인만이 표현할 수 있는 그루브를 담은 음악을 선보였다. 1992년 ‘엔드 오브 더 로드(End of the Road)’로 빌보드 차트에서 13주 동안 1위를 유지하며 1956년 엘비스 프레슬리의 기록을 갈아치웠다. ‘아윌 메이크 러브 투 유(I’ll Make Love to You)’ ‘오픈 암스(Open Arms)’와 머라이어 캐리가 함께 부른 ‘원 스위트 데이(One Sweet Day)’는 지금도 명곡이란 찬사를 받는다. 그래미 트로피를 4번 거머쥔 보이즈 투 맨이 이번 주말 서울에 온다. 14일 오후 8시, 15일 오후 6시, 서울 올림픽공원 SK올림픽 핸드볼경기장.





연극 | 품바



작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고 또 왔다. 6500회 공연, 200만 관객을 돌파한 ‘품바’가 극단 단홍 32주년 기념공연으로 새롭게 선보인다.



일제강점기부터 자유당 말기까지 전국을 떠돈 한 각설이패 대장의 일대기를 따라가는 이야기. 시대별로 주요한 사건들을 풍자와 해학으로 재조명한다. 1981년 고(故) 김시라가 쓰고 연출해 전남 무안에서 초연했다. 이번 공연은 9대 품바 최성웅이 1인 14역을 맡는다. ‘품바’를 모노드라마로 올리는 것은 20년 만이다. 최성웅은 1995년부터 2003년까지 약 500회 ‘품바’에 출연했다. 역대 배우 중 최장기 공연을 해 품바 명인으로 꼽힌다. 29일까지 서울 대학로 물빛극장.





넷플릭스 | 결혼 이야기



방금까지 날을 세우며 이혼 조정을 하던 부부. 점심때가 되자, 상대 변호사들은 아무렇지 않게 점심을 주문한다. 누군가에게는 일상의 업무 같은 일. 낯선 분위기 속 남편은 자신의 점심 메뉴 하나 주문하지 못한다. 그러자 맞은편 아내가 소스 없이 레몬과 올리브 오일만 넣은 그릭 샐러드를 주문한다. 남편이 평소 즐겨 먹는 음식이다. 세상에서 가장 사랑하는 사람, 세상에서 가장 미워하는 사람. 서로에게 그 모든 것이 될 수 있는 부부. 영화는 시종일관 이혼을 얘기하는데 그 제목은 ‘결혼 이야기’다. 봉준호 감독이 ‘올해 제일 마음에 드는 영화’로 꼽은 작품. 스칼릿 조핸슨은 이혼을 결심한 아내이자 엄마로 완벽하게 변신했다. 15세 이상 관람가.