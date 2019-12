볼커 "트럼프처럼 연준 흔든 대통령은 없었다"...마지막 글에서 '美 민주주의 위기' 개탄

지난 8일(현지 시각) 92세로 세상을 떠난 폴 볼커 전 미국 연방준비제도(Fed· 연준) 의장이 마지막으로 남긴 기고문에서 연준에 대한 트럼프 행정부의 지나친 간섭과 '미국 민주주의의 위기'에 대한 우려를 표했다.





볼커 전 의장은 타계 3개월 전인 지난 9월 자신의 자서전 '계속 전진하라:건전한 자본과 훌륭한 정부를 위한 탐구'(Keeping at it : The Quest for Sound Money and Good Government)의 보급판(페이퍼백)에 추가한 후기에서 "2차 세계대전 (트럼프 처럼) 연준 정책에 노골적으로 영향을 주려 한 대통령은 없었다"며 "연준은 정파적 공격으로부터 자유롭도록 세심히 설계된 조직인 만큼 심히 걱정스러울 수밖에 없다"고 개탄했다.



트럼프 대통령은 달러 강세가 연준의 금리 인상 기조 탓이라고 주장하며 제롬 파월 연준 의장을 압박해왔다. 달러 강세가 지속되면 내년 미국 대선에서 부담 요인이 될 것으로 걱정하고 있기 때문이다.



지난 대선의 핵심 공약 중 하나가 ‘불공정한 무역을 바로잡겠다’는 것이었는데, 강달러가 유지되면 미국 수출기업들의 가격 경쟁력을 떨어뜨려 무역적자가 커질 가능성이 높기 때문이다. 트럼프 대통령이 최근까지 여러차례 연준이 기준금리를 인하하도록 압박하고 있는 것도 결국은 달러 가치를 떨어뜨리기 위한 노력으로 볼 수 있다.



볼커 전 의장의 자서전 '계속 전진하라:건전한 자본과 훌륭한 정부를 위한 탐구'의 양장본은 지난해 10월 30일 출간됐다. 그는 기고문에서 자서전 탈고를 마친 지난해 여름을 회상하며 "당시에는 트럼프 대통령이 연준의 독립성에 도전하기 전이었고, 그 점에 대해 감사하게 생각하고 있었다"면서 "이제 상황이 달라졌다는 말로는 표현이 부족한 상황(독립성이 심각하게 훼손됐다는 뜻)이 됐다"고 걱정했다.



트럼프 행정부 출범 이후 미국 민주주의가 직면한 도전에 대해서도 목소리를 냈다. "경제성장과 평화 유지를 위해서는 개방된 시장경제와 동맹국과의 강한 연대가 필요하지만, 자신의 평생을 통해 지켜진 미국의 이 같은 원칙들이 흔들리고 있다는 것이다. 트럼프 대통령이 취임 이후 미국의 실리와 실익 극대화를 최우선 순위에 두고 정책을 추진하면서 미국이 그동안 형성한 동맹 관계에 심각한 균열을 만들었다는 우려에서 나온 발언으로 보인다.



그는 "75년전 미국인들은 어렵게 쟁취한 자유와 민주주의를 지키고 유지하기 위해 동맹들과 힘을 합쳤지만, 이제 미국에 대한 신뢰가 위기에 봉착했다"며 "우리가 어떻게 대응하느냐에 따라 미국의 민주주의는 물론 지구의 미래도 달라질 것"이라고 경고했다.



볼커 전 의장은 "20세기 전 세계에서 가장 위대한 중앙은행장"(독일 출신 경제학자 헨리 카우프만)으로 평가받는다.



1927년 미국 뉴저지주에서 독일계 이민자의 후손으로 태어난 그는 프린스턴대에서 경제학을 전공하고 하버드 행정대학원을 졸업한 뒤 미국 재무부, 체이스맨해튼 은행 등을 거쳐 뉴욕 연준 의장에 올랐다. 이후 지미 카터 대통령 시절인 1979년 연준 의장에 취임해 1987년까지 8년간 재임했다.





당시 미국 경제는 매년 물가상승률이 10%를 넘는 극심한 인플레이션(고물가)에 시달리고 있었다. 그는 인플레이션을 잡으려고 1981년 기준금리를 21%까지 올렸다. 금리 인상에 반대하는 세력의 신변 위협 때문에 키가 2m가 넘는 그는 직접 권총을 차고 다니기까지 했다.



강력하고 일관된 금리 정책 덕분에 미국 물가상승률은 1983년 3%대까지 떨어졌다. 이 때문에 그에겐 '인플레이션 파이터'라는 별명이 붙었다. 일부에서는 그가 고금리 정책을 굽히지 않는 바람에 1980년대 미국 경 기가 침체기에 접어들었다고 평가하기도 한다.



2008년 금융 위기가 터지자 볼커 전 의장은 워싱턴으로 돌아왔다. 버락 오바마 행정부에서 백악관 경제회복자문위원회 위원장을 맡은 것이다. 그는 2011년까지 경제회복자문위원회 위원장으로 재직하면서 미국의 대형 은행 등이 자기자본으로 위험한 파생상품 등에 투자하는 것을 제한하는 이른바 '볼커 룰' 도입에 앞장섰다.