바티, 여자프로테니스 2019시즌 '올해의 선수'

2019시즌을 세계랭킹 1위로 마친 애슐리 바티(23·호주)가 여자프로테니스(WTA) 투어 2019시즌 올해의 선수에 선정됐다.



WTA 투어는 12일(한국시간) "바티가 기자단 투표에서 82%의 지지를 받아 올해의 선수로 뽑혔다"고 발표했다.



바티는 올해 시즌 왕중왕전 격인 WTA 투어 파이널스를 비롯해 4차례 투어 대회 우승을 차지했다. 투어 대회에서 57승을 수확해 올 시즌 최다승을 기록했다.



또 시즌 두 번째 메이저대회인 프랑스오픈에서 여자 단식 정상에 섰다. 뿐만 아니라 호주오픈에서 8강, 윔블던과 US오픈에서는 16강까지 진출했다. 올 시즌 4대 메이저대회에서 모두 16강 이상의 성적을 낸 것은 바티가 유일하다.바티는 지난달 WTA 파이널스에서 정상을 차지해 우승 상금 442만달러(약 51억원)를 차지, 남녀를 통틀어 테니스 단일 대회 최다 우승 상금의 주인공이 됐다.



올해 활약에 힘입어 바티는 세계랭킹 1위로 시즌을 마쳤다. 호주 선수가 연말 WTA 세계랭킹 1위에 오른 것은 바티가 1976년 이본 굴라공 이후 43년 만이다.



신인왕 격인 올해의 새로 등장한 선수(Newcomer of the Year) 상은 US오픈 우승자 비앙카 안드레스쿠(19·캐나다·5위)에게 돌아갔다. 기량 발전상(Most Improved Player of the Year)은 소피아 케닌(21·미국·14위)의 차지가 됐다.



올해의 재기상(Comeback Player of the Year) 주인공은 벨린다 벤치치(22·스위스·8위)가 받았다.

