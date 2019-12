외신도 주목한 펭수…"보수적인 한국서 금기깨는 캐릭터로 BTS보다 인기"

최근 유튜브 채널 ‘자이언트펭 TV’ 구독자 수 100만명을 돌파하며 인기를 끌고 있는 캐릭터 펭수를 외신도 주목하고 있어 화제다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일(현지 시각) ‘방탄소년단보다 인기가 더 많다고? 왜 한국의 밀레니얼들은 자이언트 펭귄 펭수에게 빠져들었나’(Bigger than BTS? Why South Korea’s millennials fell for Pengsoo the giant penguin)라는 제목의 기사를 냈다.





펭수 인스타그램 캡처

SCMP는 "‘허스키한 남성 목소리’와 ‘한국 사회 규범을 깨는 행동’을 하는 펭수가 방탄소년단보다 더 큰 인기를 얻고 있다"며 "표정이 없는 얼굴과 텅 빈 눈을 가진 2.1m 키의 펭수는 사람이 아님에도 한국의 ‘올해의 인물’로 지명됐다"고 소개했다.



최근 취업포털 인크루트가 성인 2333명을 대상으로 ‘2019 올해의 인물’을 조사한 결과 펭수는 송가인(17.6%), BTS(16.7%), 장성규(9.1%), 공효진(5.8%) 등을 제치고 20.9%의 득표율로 방송·연예 분야 1위에 오른 바 있다.



이어 매체는 펭수가 텔레비전과 라디오 출연을 비롯해 강경화 외교부 장관까지 만났다고 설명하며 펭수가 방탄소년단과 같은 세계적인 스타를 꿈꾼다고 전했다.



SCMP는 "펭수는 사회적 규범을 공격하며 스스로 수퍼스타이자 ‘셀럽’이 된 것을 자랑한다"며 "이러한 모든 일은 보수적 한국 사회에서 거의 일어나지 않는 일 "이라고 진단했다.



이어 "금기를 깨고 사회적 범주화를 거부하는 행동은 사회적 불평등을 감내하면서 계층 상승을 포기한 채 살아가는 한국의 불만 어린 젊은 세대를 열광시키고 있다"고 펭수의 인기 요인을 설명했다.



그러면서 산업연구원이 최근 보고서에서 "펭수는 세계적으로 인기를 끌 한국의 차세대 문화 수출품이 될 잠재력이 있다"고 분석한 내용을 소개하기도 했다.