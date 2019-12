[공식]"마침내 열린다"…'겨울왕국2' 24일부터 싱어롱 상영 시작

[스포츠조선 이승미 기자]역대 국내 개봉 애니메이션 최고 흥행작에 등극하며 새로운 흥행 역사를 써 내려가고 있는 영화 '겨울왕국 2'(크리스 벅·제니퍼 리 감독)가 싱어롱 버전 상영 소식을 전해 관객들의 기대감을 한 몸에 받고 있다.

남녀노소 모든 관객들의 폭발적인 반응을 얻으며 역대 국내 개봉 애니메이션 최고 흥행작에 등극한 영화 '겨울왕국 2'가 오는 14일부터 이번 작품의 다채로운 OST들을 함께 따라 부르며 즐길 수 있는 싱어롱 상영을 시작한다. 영화 '겨울왕국 2'는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 엘사와 안나의 이야기를 그린 작품.

2014년, 전편 '겨울왕국'의 OST 'Let It Go'가 전 세계 관객들의 뜨거운 사랑을 얻은 데 이어, 5년 만에 돌아온 <겨울왕국 2>의 OST 역시 또 한 번의 뜨거운 신드롬을 일으키고 있다. 엘사의 새로운 주제곡 'Into the Unknown'를 비롯한 'Show Yourself', 'Lost in the Woods', 국내 커버송 아티스트 태연이 참여한 '숨겨진 세상'(Into the Unknown End Credit Version) 등 국내 및 글로벌 OST 음원이 멜론, 벅스, 지니뮤직 등 각종 음원차트 상위권을 점령하고 있는 것은 물론, 글로벌 OST 앨범은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 3위(12월 10일 오후 12시 기준)를 기록하며 전 세계적으로 폭발적인 인기를 입증하고 있는 것.

이에 '겨울왕국 2'는 한층 다채롭고 풍성해진 OST를 극장에서 직접 즐기고자 하는 관객들의 요청과 성원에 힘입어 12월 14일부터 시작되는 싱어롱 상영 확정과 함께 12월 11일 오후부터 순차적 예매 오픈 소식을 전했다. CGV, 메가박스, 롯데시네마의 주요 극장에서 2D 자막 버전을 통해 만나볼 수 있는 '겨울왕국 2' 싱어롱 상영에서는 작품 속 OST 7곡을 따라 부를 수 있도록 영문 가사가 삽입되어 있는 영화가 상영될 예정이다. 특히 전편 '겨울왕국'의 싱어롱 버전이 관객들의 뜨거운 반응을 이끌며 열풍을 일으킨 바 있어, 한층 다채롭고 웅장해진 OST를 담아낸 '겨울왕국 2'의 싱어롱 상영 역시 특별한 관람 경험이 될 것으로 기대를 모은다.

한편, '겨울왕국 2'는 싱어롱 상영을 기념해 '겨울왕국' 시리즈 두 편의 싱어롱을 연달아 즐길 수 있는 특별 상영회를 개최, 영화 팬들에게 뜻깊은 추억을 선사할 예정이다. 12월 17일 저녁 7시 롯데시네마 월드타워에서 진행되는 '겨울왕국' 시리즈의 싱어롱 특별 상영회 참가 방법은 11일부터 디즈니코리아 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다. 여기에 이와 함께 공개된 싱어롱 특별 포스터는 붉은빛 단풍잎과 신비로운 안개로 둘러싸인 마법의 숲 가운데로 한층 성장한 캐릭터들의 모습을 담고 있어 더욱 스펙터클해진 모험과 압도적인 비주얼, 황홀한 OST를 함께 즐길 수 있는 이번 싱어롱 상영에 기대를 높인다.

영화 '겨울왕국 2'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

