[공식]"보아+크러쉬 겨울감성"…새 앨범 '스타리 나이트' 오늘 발매

가수 보아(BoA)의 새 미니앨범 '스타리 나이트(Starry Night)가 베일을 벗는다.

보아의 두번째 미니앨범 '스타리 나이트'의 동명 타이틀곡과 뮤직비디오는 11일 오후 6시 동시 공개된다.

'스타리 나이트'는 추운 겨울 별이 빛나는 밤하늘을 바라보며 온기를 나누는 두 사람의 모습을 표현한 따뜻한 감성의 러브송이다. 가수 크러쉬(Crush)가 피처링해 매력을 배가시켰다.

이번 앨범에는 보아가 작사·작곡에 참여한 '블랙(Black)'과 '말린 장미(Dry Flower)', 나비처럼 꿈을 따라 날아오르자는 메시지를 담은 미디엄 R&B 팝 '버터플라이(Butterfly)', 경쾌한 멜로디 위에 화려하게 쌓인 화성이 돋보이는 '아이 돈트 마인드(I Don't Mind)', 편하게 지내던 친구의 속내 변화를 통통 튀는 느낌으로 풀어낸 '보여 (Think About You)' 등 총 6곡이 수록됐다.

보아는 이날 오후 8시부터 네이버 V 라이브를 통해 새 앨범 발매 기념으로 생방송 '보아의 스타리 스타리 나이트'를 진행한다. 보아는 연말 파티 컨셉트로 팬들과 가깝게 소통할 예정이다.

