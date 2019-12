'여행의 이유' 김영하 "올해 들은 소식 중 가장 기쁜 일"

여행의 이유

인터넷 서점 예스24 이용자들이 꼽은 '올해의 책'은 소설가 김영하의 '여행의 이유'였다. 이로써 '여행의 이유'는 올해의 베스트셀러이자 독자들로부터 인정받은 '올해의 책'으로 선정되는 영예를 안게 됐다.



예스24는 지난 한 달간 '올해의 책'과 '올해의 커버' 투표를 진행한 결과 두 작품이 선정됐다고 10일 밝혔다. 이번 투표에는 29만5003명의 독자가 참여했다.



'여행의 이유'는 총 2만7945표(9.5%)를 얻었다. 김영하 작가는 "올해 들은 소식 중 가장 기쁜 일"이라고 소감을 전했다.



김영하 작가는 "흔히들 책은 저자가 쓰지만 독자의 독서로 비로소 완성된다고 한다. 많은 독자들이 이 책을 읽고 자신의 실패한(?) 여행들을 문득 떠올리고 그 실패가 자신에게 어떤 의미였는지 처음으로 생각해보게 됐다고 이야기할 때 '참 다행이다', '이 책은 많이 읽히기도 하지만 깊이 이해 받고 있구나' 싶어 행복했다"고 밝혔다.'올해의 책' 선정도서는 '여행의 이유' 외에도 24권이 더 있다. 시, 에세이, 인문·교양, 경제경영, 자기계발, 유아, 아동·청소년, 가정·취미·실용, 만화·예술 등 다양한 분야 232권이 후보에 올랐다.



이중 ▲박막례, 이대로 죽을 순 없다 ▲90년생이 온다 ▲유럽 도시 기행1 ▲아주 작은 습관의 힘 ▲벌새 ▲설민석의 삼국지1 ▲오은영의 화해 ▲50대 사건으로 보는 돈의 역사 ▲선량한 차별주의자 ▲걷는 사람, 하정우 ▲수미네 반찬1 ▲정말 하고 싶은데 너무 하기 싫어 ▲나도 아직 나를 모른다 ▲흑요석이 그리는 한복 이야기 ▲말센스 ▲역사의 쓸모 ▲고요할수록 밝아지는 것들 ▲연의 편지 ▲핵을 들고 도망친 101세 노인 ▲여자 둘이 살고 있습니다 ▲흔한 남매1 ▲아가씨와 밤 ▲천년의 질문1 등이 뽑혔다.





이와 함께 출판사 편집자, 디자이너, 마케터 및 예스24 MD의 추천을 받은 64권의 책 표지 중 선정된 '올해의 커버'는 '박막례, 이대로 죽을 순 없다'가 차지했다.



'박막례, 이대로 죽을 순 없다'의 표지는 미국 J. 하워드 밀러의 포스터 'We can do it!'을 패러디한 박막례 할머니의 모습이 담고 있다. 할머니의 힘겨운 인생을 버티게 한 강한 파워와 인내심, 끈기를 담아내 돋보였다는 평과 함께 총 2만9259표를 얻었다.



이외 '올해의 커버'로 선정된 도서는 ▲선량한 차별주의자 ▲여행의 이유 ▲내가 보여? ▲90년생이 온다 ▲우리 나무 이름 사전 ▲혼자가 혼자에게 ▲많이 힘들었구나, 말 안 해도 알아 ▲비와 별이 내리는 밤 ▲여자 둘이 살고 있습니다 ▲아가씨와 밤 ▲온 마음을 다해 디저트 등이다.



한편 예스24는 올해의 책 및 올해의 커버 선정을 기념해 국내 ·외국도서 2만원 이상 구매 시 '여행의 이유' 커버 이미지를 활용해 제작한 여권 케이스와 도서 5종의 이미지를 활용한 티코스터, 3색 볼펜 등의 굿즈 증정 이벤트를 진행한다. 오는 12일부터 내년 1월12일까지는 서울 종로구 통의동 보안여관에서 '예스24 북스테이 - 책과 머문 하루' 전시회를 열어 작가와의 북토크, 굿즈 판매 등의 이벤트를 열 계획이다.