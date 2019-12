中 "공공기관서 외국산 PC·소프트웨어 빼라"

미국의 화웨이 배제 조치에 맞불, 3년내 자국산으로 모두 대체 지시

대상 컴퓨터 최대 3000만대 달해… IT 시스템이 안보 핵심으로 등장





중국 정부가 모든 정부 부처와 공공기관에서 3년 안에 외국산 컴퓨터와 소프트웨어를 제거하고 모두 자국산으로 대체하라는 지시를 내렸다고 파이낸셜타임스(FT)가 8일(현지 시각) 보도했다.



미국이 화웨이·ZTE 등 중국 통신장비업체 설비를 정부 조직 내에서 사용하지 못하도록 금지한 것에 대한 대응이다. 미·중 양국이 국가기관과 공조직에서 상대국 IT 기기 사용 배제를 노골화하고 있는 것이다. 이는 정보 수집과 감시, 인공지능(AI)을 통한 상황 예측 등 안보 활동이 대부분 IT 기반으로 이뤄지면서 안보에서 IT 시스템이 차지하는 중요성이 무기체계에 버금갈 정도로 커졌음을 의미한다.



중국 정부가 교체 대상으로 삼은 외국산 컴퓨터는 적게는 2000만대, 많게는 3000만대에 달한다고 FT는 전했다. 2020년 전체의 30%를 바꾸고 이어 2021년 50%, 2021년 20% 순서로 3년 만에 모두 자국산 컴퓨터로 교체하기로 했다.



미국은 중국에 앞서 안보상의 이유로 화웨이와 ZTE 제품을 정부 부처에서 사용하지 못하도록 금지했다. 지난 5월 미 상무부는 미국 기업이 화웨이와 거래하려면 정부 승인을 받도록 했고, 미 연방통신위원회(FCC)는 지난달 미국 기업이 정부 보조금을 화웨이, ZTE 등 중국 통신장비업체의 제품 구입에 사용하지 못하게 했다.



FT는 중국의 컴퓨터 교체 명령이 올해 초 공산당 중앙위원회에서 결정된 것이라고 보도했다. 중국 정부의 외국산 컴퓨터·소프트웨어 교체 지시에 따라 PC(개인용 컴퓨터)에서는 델과 HP, 운영체제에서는 마이크로소프트(MS)가 타격을 입을 가능성이 있는 것으로 분석된다. FT는 중국 정부와 공공부문에서 외국산 컴퓨터가 사라지겠지만 미국의 소프트웨어까지 사용하지 않고 버티기는 쉽지 않을 것으로 전망한다. 중국의 자체 운영체제 '기린'은 성능과 호환성이 MS의 윈도에 크게 못 미치기 때문이다.



미국이 중국의 기술기업을 배제하는 움직임에 일본도 동참했다. 니혼게이자이신문은 9일 일본 해상보안청이 중국산 드론을 업무에서 사용하지 않기로 결정했다고 보도했다. 해상보안청은 보유 중인 수십대의 중국산 드론을 교체하기 위한 비용을 내년 예산안에 반영할 예정이다.



해상보안청은 중국과 영토 분쟁을 벌이는 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 해역을 둘러보거나 동해상에서 북한 어선을 감시하는 데 드론을 활용하고 있는데, 이 과정에서 중국 측에 정보가 새어나갈 위험을 없애고 싶어한다는 것이다.