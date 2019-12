BTS커버댄스로 경북관광 알리는 신입사원들...경상북도문화관광공사의 신선한 시도

"관광홍보도 젊은 감각으로 해야 합니다."



경상북도문화관광공사(대표 김성조) 신입사원들이 경북도내 관광지를 홍보하기 위해 뮤직비디오를 직접 제작했다. 유튜브에 올라온 해당 영상은 연일 화제를 모으고 있다.





경상북도문화관광공사의 신입사원들이 직접 제작한 뮤직비디오. 첨성대를 배경으로 해서 신선한 춤과 표정을 담았다. /경상북도문화관광공사 제공

경상북도문화관광공사 사원들이 제작한 동영상은 방탄소년단(BTS)의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’의 커버댄스 동영상이다. ‘커버댄스’란 ‘케이팝 가수들의 춤, 가수들의 스타일 등을 그대로 따라하는 것을 말한다.



이들이 커버댄스한 BTS의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’는 2019년 4월 공개된 뮤직비디오다. 공개 2시간만에 300만 건의 ‘좋아요’를 기록했으며, 24시간만에 7800만의 조회수를 기록했다. 공개한지 1일 16시간만에는 조회수 1억을 기록하면서 최단 기간 1억 뷰 기록을 세운 초히트 뮤직비디오다.



사원들이 BTS의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’ 커버댄스 뮤직비디오를 제작하게 된 것도 이런 이유에서다. 전 세계의 20~30대의 젊은 외국인 개인 여행객(FIT)들에게 경북의 아름다운 관광지를 좀더 효과적으로 홍보하기 위한 것.



이들은 기획에서부터 촬영, 편집까지 모두 신입사원들로만 구성된 팀들에게 제작을 맡겼다. 한 달에 걸쳐 자체연습을 한후 포항, 경주, 안동, 청도, 울진 등의 주요관광지에서 한 달 동안 촬영을 진행했다.



이렇게 해서 제작된 뮤직비디오에는 첨성대, 청도 프로방스, 호미곶, 구룡포, 영일대 해수욕장, 안동 유교랜드, 영덕 풍력단지 등 경북의 주요 관광지를 배경으로 해서 사원들의 세련된 춤솜씨와 프로 못지 않은 풍부한 표정을 담았다.



경상북도문화관광공사 측은 "신입사원들의 톡톡 튀는 커버댄스 유튜브 동영상을 제작하는 아이디어는 경북의 다양한 매력 여행지를 세계적으로 수많은 팬들의 사랑을 받고 있는 BTS의 영향력을 오마주(경의, 존경의 표시) 하는 동시에 경북을 젊은 감각으로 세계에 알리기 위한 것"이라고 밝혔다 . 이들의 커버댄스 영상은 유튜브 채널인 ‘오이소TV’에서 볼 수 있다.



김성조 경상북도문화관광공사 사장은 "이번 신입사원들이 기획한 홍보방식은 공공기관에서 통상적으로 생각할 수 있는 홍보방법의 틀을 깬 파격적이고도 적극적인 시도"라며 "신입사원들의 열정과 패기에 감사하며 그들의 노력이 담긴 홍보영상이 우리 경북관광에 새바람을 불러오기를 기대한다"고 말했다.