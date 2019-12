빅스 혁, 18일 첫 번째 미니 앨범 ‘겨울나비’ 발매..쓸쓸X감성 담은 티저 공개

[OSEN=지민경 기자] 빅스 혁이 첫 번째 미니 앨범을 발매한다.

지난 1년간 사계절을 담은 감성 자작곡을 발표하며 리스너들을 사로잡았던 빅스 혁이 첫 번째 미니 앨범 ‘겨울나비’를 발표한다. 빅스 혁은 7일 0시 빅스 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 미니 앨범 발매 소식과 함께 커밍순 티저를 깜짝 게재하며 팬들의 기대감을 상승시켰다.

공개된 커밍순 티저에는 잎이 떨어진 나뭇가지가 푸른빛과 보랏빛이 뒤섞인 오묘한 색의 하늘로 쭉 뻗어 있는 이미지와 함께 앨범명인 ‘겨울나비’ 그리고 앨범 발매일인 ‘2019.12.18 6PM’이 적혀 있다. 쓸쓸하고 감각적인 티저 이미지와 꽃이 없는 춥고 외로운 겨울에도 살아남아 날아다니는 꿈같은 존재인 ‘겨울나비’라는 테마가 담긴 첫 번째 미니 앨범을 통해 어떤 음악 세계를 보여줄지 호기심을 자극하고 있다.

빅스 혁은 올해 1월 첫 싱글 ‘Boy with a star(보이 위드 어 스타)’부터 If Only (Feat. 안다은 of 디에이드)’, ‘way to you(웨이 투 유)’, ‘너의 밤은 아프지 않기를’까지 자작곡들을 순차적으로 발표하며 독보적 감성 싱어송라이터로서 자리매김했다.

또한 빅스 혁은 최근 첫 솔로 콘서트‘2019 HYUK LIVE TODAY(2019 혁 라이브 투데이) ’ 개최 소식을 전하며 팬들의 설렘 지수를 높였다. 뿐만 아니라 지난 6일에는 서울 코엑스에서 깜짝 버스킹 공연을 진행, 자작곡을 라이브로 선보이며 겨울밤을 따뜻하게 물들였다.

한편, 빅스 혁의 첫 번째 미니 앨범 ‘겨울나비’는 오는 18일 오후 6시 발매된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 젤리피쉬