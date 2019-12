[편집자 레터] 모든 게 정치라지만…

이한수 Books팀장

제목이 잊히지 않는 책이 있습니다. 지금은 교수가 된 군대 동기가 오래전 소개한 영문 책인데요. 'Everything is politics but politics is not everything'이란 책입니다. '모든 것이 정치이지만, 정치가 모든 것은 아니다'란 뜻입니다. 영문 포털에서 찾아보니 저자는 네덜란드 신학자 해리 퀴테르트(Harry M Kuitert), 2년 전 세상을 떠났네요. 원서는 1986년 출간됐습니다. 번역서는 아직 없는 듯합니다.



신문을 읽다가 문득 이 책이 떠올랐습니다. 지금 정부가 이른바 '적폐 세력'을 척결하던 2년 전 그 도덕적인 시절, 자기편을 선출직에 앉히려고 정치 공작을 벌였다는 의혹이 일고 있습니다. 사실이라면 3·15 부정 선거를 능가하는 불법 정치 공작입니다. 더 화가 나는 건 도덕을 떠들어대던 그들의 민낯입니다. 민주주의 외치던 '권력 386'이 지난 30여년간 축적한 노하우란 게 고작 정치 공작이었다는 사실입니다.



'정치철학' 없이 '정치공학'만 있다고 사석에서 얘기했다가 발끈하는 소리를 들었습니다. 정치를 감히 공학에 비유하느냐는 것이지요. 듣고 보니 그 렇네요. 모든 공학도에게 사과드립니다. 대개 정치엔 미학(美學)은 없고, 추학(醜學)만 있습니다.



그럼에도 정치는 중요하지요. 신문과 온라인엔 정치 관련 기사가 늘 주요 뉴스로 올라 있습니다. 모든 게 정치이기 때문이지요. 그러나 잊지 말아야 할 것은 정치가 모든 건 아니라는 사실입니다. 정치를 모든 것이라고 여길 때 불법 공작도 서슴지 않고 벌이게 됩니다.