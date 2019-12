LG 시그니처 올레드 8K… 美타임지 '올해 최고의 발명품' 선정

LG전자

올레드 TV 원조는 LG… 퀀텀닷 LCD 업체도 속속 합류



LG전자가 만든 세계 최초 8K 올레드TV인 ‘LG 시그니처 올레드 8K’가 미국의 대표 시사주간지 타임(TIME)에서 ‘올해 최고의 발명품’으로 뽑혔다. 위 사진은 ‘LG 시그니처 올레드 8K(모델명: 88Z9)’. 아래 사진은 해외 거래선 관계자들이 LG 올레드 TV의 압도적 화질을 감상하고 있다. /LG전자 제공

LG전자가 만든 세계 최초 8K 올레드(유기발광다이오드) TV인 'LG 시그니처 올레드 8K'가 미국의 대표 시사주간지 타임(TIME)에서 '올해 최고의 발명품(The 100 Best Inventions of 2019)'으로 뽑혔다. 미래의 TV(TV of the Future)로 평가받은 이 제품은 세계 최초(最初)·최고(最高)·최대(最大) 8K 올레드 TV다. 현재 가장 높은 해상도인 8K를 최초로 구현했고 88인치로 올레드 TV 가운데 가장 크다. 해상도 관련 표준 규격인 화질 선명도는 90% 수준으로 산뜻하고 뚜렷한 8K 해상도를 보여준다.



올레드는 압도적인 화질과 혁신적인 디자인으로 프리미엄 고객을 사로잡고 있다. 백라이트가 필요 없이 화소 스스로 빛을 내는 방식으로 화소 하나하나를 제어할 수 있다. 완전 블랙, 무한 명암비 등을 구현해 자연에 가장 가까운 색을 표현한다. LG전자는 올레드만의 장점을 극대화해, 종잇장처럼 얇은 월페이퍼 디자인과 화면을 말았다가 펼치는 롤러블 TV 등 TV의 폼팩터 변화도 이끌고 있다.





모두가 인정한 올해 최고의 TV



미국 USA투데이는 LG 올레드 TV(모델명: C9)를 '올해의 베스트 100 제품' 중 '베스트 TV'로 뽑았다. "LG 올레드 TV는 압도적인 명암비와 블랙 표현, 부드러운 모션, 완벽에 가까운 시야각, 색 재현을 보여주었다. 시험해 본 제품 중 최고"라고 극찬했다. 이 매체는 지난해에도 LG 올레드 TV를 최고의 TV로 선정했다. LG 올레드 TV는 미국의 영상 전문 매체 '하이데프 다이제스트(HIGH-DEF DIGEST)'가 뽑은 '올해 베스트 4K TV'에도 이름을 올렸다.



LG 올레드 TV는 미국 언론뿐 아니라 영국·캐나다 등의 외신에서도 '최고의 TV'로 주목 받았다. 영국 IT 매체 '트러스티드 리뷰(Trusted Review)'는 '올해의 TV(TV of the Year)'로 꼽았다. 세계 최초 롤러블 올레드 TV 'LG 시그니처 올레드 R'는 이 매체의 '올해의 혁신제품(Innovation of the Year)' 부문을 수상했다. 영국 AV 전문매체 'AV포럼(AVForums)'은 LG 올레드 TV를 '올해 최고의 TV'와 '최고의 게이밍 TV'로 뽑았다. 캐나다 리뷰 전문매체 '알팅스(Rtings)'도 이 제품을 '최고의 TV'로 선정했다.





올레드 TV 원조는 LG



올레드 TV의 원조는 LG 올레드 TV다. LG전자가 세계 최초로 대형 올레드 TV를 상용화한 2013년, 시장에는 LG전자가 유일했다. 올해 올레드 TV 업체는 15개로 늘어났다. 6년 만이다. 업계에서는 내년부터 미국 최대 TV업체인 비지오를 비롯하여 샤오미, 화웨이, 삼성전자 등에서도 올레드 시장에 뛰어들 것으로 전망한다. 퀀텀닷 LCD(QLED) TV를 판매하던 업체들도 올레드 진영에 속속 합류하고 있다.



LG 올레드 TV 누적 출하량은 업계에서 처음으로 500만대를 초과했다. LG전자를 필두로 세계 올레드 TV 누적 판매량은 지난 3분기 기준 700만대를 넘어서며 성장세를 이어가고 있다. LG디스플레이의 공급량이 내년부터 큰 폭으로 늘어나고 2023년 올레드 TV 출하량은 1000만대를 돌파할 것이라는 전망이다. 올레드 TV의 매출액 비중은 2022년부터 10%를 넘을 것으로 예측된다.