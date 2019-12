美의 보복 관세 위협에도 英·佛 등 디지털稅 강행

미국이 프랑스의 디지털세(稅) 도입에 반발해 프랑스산 수입품에 보복 관세 부과를 위협하고 있지만 유럽 주요국은 프랑스에 동조해 속속 디지털세 도입을 추진하고 있다. 나토 방위비 분담 문제로 갈등을 빚는 유럽과 미국의 전선이 디지털세로까지 확대되는 양상이다.



영국 파이낸셜타임스(FT)는 프랑스뿐 아니라 영국·이탈리아·스페인·오스트리아 등이 디지털세 도입을 확정했거나 논의 중이라고 4일(현지 시각) 보도했다. 보리스 존슨 영국 총리도 오는 12일 열리는 총선을 앞두고 선거 캠페인에서 내년 디지털세 도입을 공약으로 내세웠다. 이탈리아도 내년 예산안에 디지털세 도입을 명시했다. 전 세계 매출 대비 이탈리아 매출이 일정액 이상인 IT 기업을 대상으로 이탈리아 내 매출의 3%를 과세할 계획이다.



내놓을 만한 대형 IT 기업이 없는 유럽에서 구글·애플·페이스북·아마존이 관련 시장을 석권하고 있지만 법인세를 회피한다는 비판이 많았다. 프랑스는 올해부터 연 매출 7억5000만유로( 약 1조원) 이상이고, 그중 프랑스 내 매출이 2500만유로(약 330억원) 이상인 글로벌 IT 기업에 대해 프랑스 내 매출의 3%를 과세하고 있다.



미 무역대표부(USTR)는 와인을 비롯한 60여종의 프랑스 수입품에 대해 24억달러(약 2조8500억원)의 보복 관세를 물리는 방안을 추진 중이지만, 유럽은 EU(유럽연합) 차원에서 미국에 공동 대응하고 있다.