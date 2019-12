'비닐패션' 박진영, 잭슨 표정에 "아 왜 또..나 뭐 잘못한거야?"[★SHOT!]

[OSEN=최나영 기자] JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 갓세븐 잭슨의 '경악' 표정 사진을 올리며 재치있는 멘트를 했다.

박진영은 5일 오후 자신의 SNS에 "#비닐의상 #VinylClothes #Jacksonwang #JYP_MAMA #왕잭슨 #박진영 #JYP 아 왜 또...나 뭐 잘못한거야...? Why...did I do something wrong again...?"란 글을 올려 시선을 끌었다.

이와 함께 공개한 사진에는 잭슨이 지난 4일 진행된 '2019 MAMA'에서 박진영의 무대를 보면서 깜짝 놀란(?) 표정을 짓는 모습이 담겨져 있다. 실제로 이날 잭슨의 표정은 많은 화제를 모았다.

앞서 박진영은 "#JYP #JYP_Fever #Mamamoo #Hwasa #마마무 #화사 #JYP_DontLeaveMe #날떠나지마 마마무 멤버들 모두 연습 때부터 정말 기대하게 만들더니 결국 무대에서 멋지게 해내네요! 쌍비닐 어땠나요?^^ Mamamoo got my hopes up from the practice and finally they slayed it! How was the double-vinyl?"란 글도 게재했다.

이날 박진영과 화사는 '비닐 패션'으로 등장, 함께 '날 떠나지마' 무대를 꾸몄다. 박진영은 활동 초기, 파격적인 비닐 패션으로 큰 화제를 모았던 바다. /nyc@osen.co.kr

[사진] 박진영 SNS, 엠넷