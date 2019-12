'관세맨' 트럼프, 유럽·남미 동맹에도 관세폭탄 던졌다

도널드 트럼프 미 대통령이 2일(현지 시각) 미국의 뒷마당이라고 할 수 있는 남미 국가 브라질과 아르헨티나산 철강·알루미늄에 관세를 부과하겠다고 발표했다.



미 무역대표부도 이날 프랑스의 미국 IT 기업을 겨냥한 디지털세에 대한 보복으로 프랑스산 24억달러(약 2조8500억원)어치 수입품에 대해 관세를 최대 100%까지 부과할 수 있다고 밝혔다. 연말까지 미·중 무역 전쟁에서 이렇다 할 성과를 내지 못하자, 이미 관세를 면제했던 남미와 동맹국에까지 기습적으로 전선(戰線)을 확대한 것이다.



미 언론들은 "트럼프 정부에선 기존 합의도, 동맹도 보호받을 수 없다는 것을 보여준다"(뉴욕타임스) "재선 도전이 1년도 안 남은 현재 미국 우선주의(America first) 정책이 수렁에 빠지자 보호무역주의의 무기를 마구 휘두르는 것"(워싱턴포스트)이라고 했다.



트럼프 대통령은 이날 새벽 트위터로 "브라질과 아르헨티나는 자국 통화 평가절하를 주도해 우리 농부들에게 좋지 않다"며 "이 나라들에서 미국으로 운송되는 모든 철강과 알루미늄에 대한 관세를 즉시 재개할 것"이라고 밝혔다. 중남미는 전통적으로 미국이 국내 문제에 준해 다뤄온 특수 동맹으로, 미 대통령이 기습적 관세 부과로 헤집은 것은 전례 없는 일이다.



이 결정은 해당 국가들은 물론 미국 내 관련 부처나 백악관 참모들도 모르게 내려진 것 같다고 언론들은 전했다. 미 정부조차 놀란 이유는 브라질과 아르헨티나는 이미 지난해 트럼프 정부가 철강 관세를 면제해줬고, 이후 통상 협정을 성실히 지켜온 상대기 때문이다. 당시 한국과 브라질·아르헨티나는 미국 수출을 일정량 이하로 제한하는 쿼터제를 수용하고 관세 폭탄을 피했다. 트럼프는 이번에 관세를 부과한 이유로 '브라질과 아르헨티나가 대미 수출을 노리고 환율을 조작했다'고 했지만, 이 주장은 틀렸다는 지적이다. 두 나라는 경기 침체와 정치 혼란 여파로 현지 통화가 약세이다. 오히려 이들은 폭락하는 자국 통화를 방어하려 달러를 처분해 외환 보유액을 낮추는 실정이다.



두 나라가 관세를 맞은 진짜 이유는 미·중 무역 전쟁에서 반사이익을 입었기 때문이라는 분석이다. 중국은 미국의 고율 관세에 맞서 미국산 돼지고기·대두 수입분에 관세를 부과해 가격이 비싸지자, 저렴한 브라질과 아르헨티나로 수입처를 돌렸다. 미 농가에는 직격탄이 됐다. 미 농업·축산업계를 이루는 중서부 팜 벨트(farm belt)는 2020년 대선 표심을 좌우할 수 있다. 트럼프 정부는 농가를 달래려 올해 보조금 280억달러(약 33조원)를 투입했다. 이번 브라질·아르헨티나에 대한 관세 부과도 같은 맥락에서 이뤄진 것이라는 설명이다. 자유무역 원칙을 어긴 무역 전쟁의 부메랑이 미국 농가에 닥치자, 그 화풀이를 애꿎은 동맹에 하는 셈이다.



모니카 드볼 피터슨국제경제연구소 선임연구원은 "트럼프의 이번 조치는 철저히 중국 문제"라며 "트럼프 정부는 브라질 등에 중국에 대한 농축산물 수출을 제한하라고 압박할 것"이라고 했다. 그러나 블룸버그통신은 "브라질의 대미 철강 수출량은 올해 22억달러였지만 중국에 수출하는 돼지고기·콩은 250억달러"라며 "중국 수출이 10배 이익인데 트럼프 말을 듣겠느냐"고 했다.



트럼프의 관세 폭탄은 나토 동맹국 프랑스도 겨냥하고 있다. 로버트 라이트하이저 무역대표부 대표가 이날 성명에서 프랑스의 디지털세에 대한 보복 차원에서 프랑스산 와인·치즈·핸드백 등 24억달러어치 수입품에 관세를 100%까지 부과할 수 있다고 밝혔다.



또 윌버 로스 미 상무장관은 폭스뉴스에 나와 "트럼프 대통령이 '12월 15일까지 미·중 무역 협상에 진전이 없을 경우 예정대로 관세를 부과하라'고 지시했다"고 말했다.



트럼프의 관세 폭탄은 그야말로 예측 불허다. 미 농가 민심 달래기(브라질·아르헨티나), 미 IT 기업 보호(프랑스), 무역 전쟁(중국) 등 이유는 제각각이다. 이 때문에 방위비 협상을 진행 중인 한국도 기습적 관세 공격 대상이 될 수 있고, 베트남과 호주, 다른 유럽국도 예외가 아니다. 미국 매체들이 트럼프가 미사일 발사로 도발하는 김정은 북한 국무위원장을 '로켓맨'이라고 지칭했던 데 빗대 트럼프를 '태리프맨(Tariff Man·관세맨)'이라고 부르는 이유다.



보수지 월스트리트저널은 2일 사설에서 "미국 통상 정책에 대한 불신과 불확실성이 높아지면 미 경제가 타격을 입어 트럼프의 재선에도 도움이 되지 않을 것"이라고 했다.



트럼프 대통령은 3일 영국 런던 미국대사 관저에서 열린 기자회견에서 미·중 간 무역 합의가 내년 대선 이후로 미뤄질 수 있다고 밝혔다. 그는 "어떻게 보면 (내년) 대선이 끝날 때까지 합의를 기다리는 게 좋을 수 있다고 본다"면서 "하지만 중국은 지금 협상 타결을 원한다"고 말했다.