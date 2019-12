[OSEN=김포공항, 민 경훈 기자] 3일 오전 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 ‘BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN’ 일정 참석 차 서울 강서구 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.



블랙핑크 리사가 출국장으로 향하며 포즈를 취하고 있다. /rumi@osen.co.kr