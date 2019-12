'비스' 박미경 "박진영, 강원래랑 한 팀 될 뻔" 데뷔 비하인드 공개

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] MBC에브리원 '비디오스타'에 가수 박미경이 출연해 데뷔 비하인드 스토리를 밝힌다.

3일 방송되는 MBC에브리원 '비디오스타'는 '신도 놀란 목소리 특집'으로 꾸며지는 가운데 더원, 조장혁, 박미경, 이창민, 아이반이 출연하며 화려한 입담과 예능감을 선보일 예정이다.

이날 박미경은 "원래 박진영, 강원래와 한 팀이 될 뻔했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 박미경은 1994년 '이유 같지 않은 이유'를 발표하기 전 "박진영, 강원래와 함께 '프리스타일'이라는 그룹으로 데뷔를 준비했다"고 말해 현장에 놀라움을 전했다. 이어 그는 "1년 정도 함께 연습생 생활을 보냈는데, 각자 개성이 뚜렷하다 보니 작곡가분이 노래 컨셉이 안 나온다고 해 결국 무산되고 말았다"며 박진영, 강원래와의 데뷔 비하인드를 밝혔다고.

이를 들은 MC들과 게스트들이 '프리스타일'에 대한 큰 아쉬움을 내비치자, 박미경은 "나중에 잘되면 꼭 다시 뭉쳐서 '프리스타일'이라는 그룹으로 음원을 내자고 약속했다"는 말을 전하며 '프리스타일'에 대한 여지를 남겨 현장에 기대감을 높이기도 했다.

또한, 박미경은 90년대 전성기 시절 명곡 메들리를 선보이며 스튜디오에 활기를 불어넣었다. 특히, '이유 같지 않은 이유', '이브의 경고' 등 시원한 고음과 함께 화려한 퍼포먼스를 선보이며 명불허전 최고의 디바임을 다시 한 번 증명했다는 후문이다.

이어 더원, 조장혁, 박미경, 이창민이 함께 한 감동적인 무대, 'That's What Friends Are For'까지 공개되는 이번 방송은 12월 3일 오후 8시 30분 MBC에브리원 '비디오스타'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com