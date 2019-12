'겨울왕국2' 개봉 10일 만에 800만 돌파

영화 '겨울왕국2'가 개봉 10일 만에 관객수 800만명을 돌파하며 흥행을 이어나가고 있다.





영화 ‘겨울왕국2’ 공식 포스터

2일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '겨울왕국2'는 지난 주말 동안 214만3544명 관객을 동원했다. 개봉한지 11일 만인 현재 누적 관객수는 858만3777명을 기록했다.



‘겨울왕국2’가 관람객 수 800만명을 돌파한 건 지난 1일이다. 전작인 겨울왕국과 비교하면 800만 돌파 시점이 16일 앞당겨졌다.



현재 전 세계 흥행 수익은 7억3857만달러(약 8715억만원)를 기록하고 있다. 북미에서는 개봉 후 10일 연속 박스오피스 1위 를 기록해 2억8757만달러(약 3396억원)의 수익을 냈다. 특히 추수감사절 연휴 5일 동안에는 1억2374만달러(약 1461억원)의 흥행 수익을 냈다.



영화에 등장하는 'Into the Unknown', 'Show yourself' 등 '겨울왕국2' 오리지널사운드트랙(OST)은 멜론, 지니 뮤직, 벅스 등 국내 각종 음원차트에서 상위권을 차지하고 있다.