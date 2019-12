크러쉬, 5일 정규 2집 컴백 확정..‘Alone’‘With You’ 더블 타이틀[공식]

[OSEN=강서정 기자] 가수 크러쉬(Crush)가 12월 5일로 발매일을 확정하고 컴백 카운트다운에 들어간다.

지난 1일 피네이션(P NATION)은 공식 SNS 채널을 통해 크러쉬의 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)'의 트랙리스트를 공개하며 본격 프로모션에 돌입했다. 더불어 지난주 한 차례 연기했던 신보 발매일을 12월 5일 오후 6시로 최종 확정하였다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 첫 번째 트랙 'From Midnight To Sunrise(프롬 미드나잇 투 선라이즈)'를 시작으로 더블 타이틀곡 'Alone(얼론)과 'With You(위드 유)'를 포함해 'Wake Up(웨이크 업) (Feat. ?)', 'Wonderlust(원더러스트) (Feat. ?)', '티격태격 (Feat. ?)', 'Sunset(선셋)', 'Butterfly(버터플라이)', 'Ibiza(이비자)', 'Cloth(클로스)', 'Sleep No More(슬립 노 모어)', '잘자 (Feat. ?)'까지 총 12트랙으로 구성되어 있다.

특히 더블 타이틀곡 'Alone'과 'With You'는 크러쉬만의 새로운 시도가 담긴 90년대 R&B 기반의 곡으로, 정식 발매에 앞서 'With You'는 뮤직비디오 선공개를, 'Alone'은 신곡 무대를 최초 공개하는 등 파격적인 스포일러로 연일 리스너들을 사로잡고 있다.

여기에 수록곡 'Wake Up'과 'Wonderlust’, '티격태격', '잘자'에는 참여한 피처링진이 베일에 가려져 있어 크러쉬와 새로운 협업을 펼친 아티스트는 과연 누구인지 계속해서 궁금증을 자아냈다.

크러쉬는 오늘(2일) 밤 12시 네이버 NOW. <#OUTNOW>에 호스트로 출연해 정규 2집 제작 비하인드를 직접 전한다. 이날 오디오쇼를 시작으로 오는 4일 까지 자정마다 청취자들을 만나 아낌없이 스포일러를 쏟아낼 예정이다.

5년 6개월 만에 선보이는 크러쉬의 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈'는 오는 5일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되고, 이후 오프라인 매장을 통해서도 구매할 수 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 피네이션(P NATION) 제공