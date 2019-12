'인기가요' 강다니엘·AOA 컴백...강렬 퍼포먼스 vs 몽환 매력

'SBS 인기가요', 강다니엘 AOA

'SBS 인기가요'에서 프로젝트 그룹 '워너원' 출신 강다니엘과 그룹 'AOA'의 컴백 무대가 펼쳐진다.



11월 25일 디지털 싱글 'TOUCHN'를 발매한 강다니엘은 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 최근 '컬투쇼'에 출연한 강다니엘은 신곡의 포인트 안무에 대해 "뼈를 맞추는 기분 같다. 안무 이름은 팬들이 지어줬는데 'ㄱ', 'ㄴ'춤이라 하더라"고 소개한 바 있다.



AOA는 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문'의 타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me )'로 치명적 매력을 발산한다. 아름다운 달에게서 벗어나 사랑하는 사람과 함께 하기를 바라는 의지를 몽환적인 분위기로 담아낼 예정이다. 설현의 시그니처 포즈를 표현한 재치있는 안무도 선보일 것으로 알려져 기대를 모은다.



강다니엘과 AOA를 비롯해 골든차일드, 뉴키드, 우주소녀, 루리, 리미트리스, 마마무, 이진혁 등이 출연한다. 1일 오후 3시 50분 방송.