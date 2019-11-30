[인사] 외교부 외

▲외교부▷주체코대사 김태진
▲과학기술정보통신부◇실장급 임용▷우정사업본부장 박종석◇국장급 전보▷국제협력관 정희권▷소프트웨어정책관 송경희◇국장급 승진▷방송진흥정책관 송재성▷전남지방우정청장 조해근
▲산업통상자원부▷중견기업정책관 박종원
▲국토교통부▷부산지방국토관리청장 구헌상
▲감사원◇고위감사공무원 '가'급 전보▷제1사무차장 최성호▷제2사무차장 전광춘◇고위감사공무원 '가'급 승진▷기획조정실장 김기영
▲방송통신심의위원회〈사무처〉◇실·국장급▷홍보실장(대변인 겸직) 최은희▷방송심의국장 성호선▷통신심의국장 김도성▷정책연구센터장 이종민◇팀장급▷운영지원팀장 김철환▷방송심의기획팀장 이용수▷통신심의기획팀장 이동수▷법질서보호팀장 여현철▷사회법익보호팀장 정상우▷권익보호기획팀장 이선영◇전문위원·연구위원▷방송심의국 수석전문위원 김양하▷디지털성범죄심의지원단 전문위원 한명호◇지역사무소▷부산사무소장 김희철▷광주사무소장 염상민▷대전사무소장 정호근
▲우정사업본부◇전보▷경영기획실장 정성환▷부산지방우정청장 정진용▷충청지방우정청장 유대선
▲한국수력원자력◇보직이동〈본사〉▷성장사업본부장 김상돈▷기술혁신〃 박양기▷감사실장 박완국▷안전처장 이상민▷방사선안전실장 이희환▷상생협력처장 전영태▷재무〃 공영택▷노경협력〃 한장희▷인사〃 안형준▷조달〃 전혜수▷정보보안〃 남영규▷기술현안관리실장 장희승▷발전처장 최남우▷설비기술〃 김선복▷구조기술〃 권헌우▷기술혁신〃 김영승▷원전해체연구소설립준비실장 이형남▷수력처장 김창균▷양수건설〃 권택규▷원전건설〃 원흥대▷원전수출〃 임승열▷사업지원〃 최일경〈본사 외〉▷고리원자력본부 본부장 이신선▷〃 제1발전소장 박인식▷한빛원자력본부〃 이광훈▷한울원자력본부 제2발전소장 박범수▷〃 신한울제1발전소장 권맹섭▷한강수력본부 본부장 정헌철▷〃 팔당수력발전소장 박승철▷청평양수발전소장 정용석▷무주〃 김경민▷산청〃 류명석▷양양〃 이용규▷청송〃 조태룡▷UAE사업처장 황기호▷아부다비지사 바라카제2발전소장 권양택
▲국가안보전략연구원▷북한연구실장 임수호▷안보전략연구실장 최용환▷대외전략연구실장 김숙현▷신안보연구실장 권택광▷학술협력실장 이수형▷간행평가위원장 이상근
▲한국원자력연구원▷SMART개발단장 이태호▷다목적원자로기술개발부장 어재혁
▲씨네21▷편집장 장영엽
▲조선일보〈승진〉◇과장▷CS총괄팀 김헌태▷CS서울팀 홍석준▷AD영업1팀 황선욱▷인사팀 나현철▷총무팀 김현진▷문화사업단 박준석〈보직〉▷AD영업1팀장 이길성
▲KBS▷심의실장 직무대리 김현석▷제작1본부 시사교양1국장 김동훈▷기술본부 미디어인프라국장 조광민▷경영본부 경영관리국장 차청문▷경영본부 수신료국장 차상열▷경영본부 자산운용국장 박태진▷경영본부 시설관리국장 김원섭▷노사협력부장 이재하▷기술본부 미디어인프라국 제작시설부장 김철환▷기술본부 미디어인프라국 시스템구축부장 구기현
▲SBS 미디어그룹◇SBS 미디어홀딩스▷경영관리실장 황선호▷경영관리팀장 이용호◇SBS▷콘텐츠전략본부장 박기홍▷시사교양본부장 민인식▷예능본부장 최영인◇사장 직속▷심의팀장 박재용◇전략기획실▷법무팀장 안재형▷미디어전략팀장 이정우▷미디어전략팀 인프라전략담당 박재현▷미디어사업팀 신사업개발담당 김상한◇콘텐츠전략본부▷편성국장 백정렬▷콘텐츠기획팀장 박유선▷편성팀장 이은지▷브랜드디자인팀장 김기민▷마케팅솔루션팀장 황선복▷콘텐츠프로모션팀장 안교진▷모비딕스튜디오팀장 은지향▷마케팅솔루션팀 마케팅담당 남경원◇시사교양본부▷교양운영팀장 이원구◇예능본부▷예능디지털스튜디오팀장 김용권▷글로벌콘텐츠Biz팀 공연사업담당 최승준◇라디오센터▷라디오1CP 이윤경▷라디오2CP 김찬웅◇보도본부▷스포츠국장 손근영▷보도운영팀장 심광영▷스포츠기획부장 김상우(金相佑)◇경영본부▷기술부본부장(CTO) 김상진▷기술기획팀장 윤준호▷송출기술팀 송신운영담당 조영훈◇SBS A&T▷경영사업국장 홍사진◇경영사업국▷사업기획팀장 노영진◇미술본부▷아트3팀장 김현철◇기술영상본부▷제작기술팀장 차동진▷중계기술팀장 김열규◇보도영상본부▷영상취재팀장 박영일▷보도기술팀장 이선호▷보도CG팀장 박정권◇SBS M&C▷광고마케팅본부장 이석규▷대외협력단장 강선우▷기획실장 채희성▷광고솔루션1국장 신현준▷광고솔루션2국장 김용민▷콘텐츠Biz국장 문종목