'아이돌라디오' 골든차일드 "MV 조회수 1200만 넘으면 '겨울왕국' 코스프레할 것"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 그룹 골든차일드가 지난 28일 구구단 미나가 진행하는 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에 출연해 긴 공백을 깨고 야심차게 발매한 첫 정규 앨범 홍보에 나섰다. 무엇보다 뮤직비디오 조회수 1,200만 뷰를 넘기면 '겨울왕국' 코스프레를 하겠다고 공약을 밝혀 관심을 모았다.

멤버 TAG는 첫 정규 앨범 'Golden Child 1st Album [Re-boot]'를 "1년 1개월 만의 컴백인 만큼 재시동이 필요해서 앨범명을 'Re-boot'로 정하게 됐다. 여태까지는 청량하고 밝고 소년미 넘치는 모습을 보여드렸는데 이번엔 '다크섹시'로 돌아왔다"고 설명했다.

'WANNABE' 무대를 마친 최보민은 "남자다운 모습을 퍼포먼스로 표현하려고 노력했다. 멤버들의 춤선과 은근한 섹시를 느낄 수 있는 곡이다"라며 자신감 넘치게 타이틀곡을 소개했다.

같은 날, 최보민의 자신감을 입증하듯 신곡 'WANNABE'는 공개 10일 만에 뮤직비디오 조회수 1,000만 뷰를 돌파했다. 배승민은 이에 관해 "미니 팬미팅에서 공약을 하나 걸었었다. 1,000만 뷰를 넘기면 올라프 분장을 하겠다고 했는데 감사하게도 넘어서 해야 할 것 같다"면서 즉석으로 올라프 분장을 하고 포인트 안무를 선보였다.

이어 배승민은 "1,200만 뷰를 넘기면 나는 그대로 올라프를 하고, 최보민은 엘사 분장을 시키겠다. 드레스까지 입히고 같이 '겨울왕국' 코스프레를 하겠다"고 새로운 공약까지 걸었고, 최보민은 "이런 공약 생각지 못했는데 한 번 해보겠다"며 제안을 받아들였다.

한편, 골든차일드의 이번 앨범에는 다양한 유닛 곡과 솔로곡이 담겼다. 홍주찬·이장준·TAG는 'No Matter What (Jang Jun & TAG) (Feat. Joo Chan)'을 "골든차일드의 당찬 포부를 담은 곡"이라고 소개한 뒤 라이브 무대로 선보이며 놀라운 가창력과 랩 실력을 뽐냈다.

홍주찬은 솔로곡 '문제아 (Joo Chan Solo)'를 "1994년 발매된 The Classic의 '문제아'를 리메이크 한 곡이다. 겨울에서 봄으로 넘어가는 시즌에 이 노래를 발표했었는데 영광스럽게도 정규 1집에까지 수록된 첫 솔로곡이다"라고 설명했다.

Y는 자신의 솔로곡 'Fantasia (Y Solo)' 라이브에 나서 몽환적인 분위기를 연출했다. 또 홍주찬은 드라마 '호텔 델루나'의 OST였던 벤의 '내 목소리 들리니'를 열창해 박수를 받았다.

곡 소개를 마친 골든차일드 멤버들은 메들리댄스 코너에서 '너라고 (It's U), 'LET ME', 'Genie', '내 눈을 의심해', 'LADY', 'IF', '담다디'에 맞춰 깜찍한 안무를 펼쳤다.

골든차일드는 지난 4월 이사한 새 숙소에 관한 비하인드도 풀어놨다. 먼저 TAG는 "자연과 함께하는 숙소다. 개구리와 맹꽁이, 귀뚜라미 소리가 들린다. 잘 때 자연 소리를 들으면 잠이 잘 온다. 또 이대열이 본가에서 쓰던 소파를 갖다줬는데 소가죽이라 푹신하고 미끈하다. 그리고 방이 많아졌다. 한 가지 불편한 게 있다면 세면대가 막혀 어떻게 해야 할지 모르겠다. 수리 부탁한다"는 내용의 숙소 자랑을 속사포 랩으로 쏟아내 웃음을 유발했다.

이어 장준은 "이장준·배승민·Y, 봉재현·김지범·홍주찬, 이대열·TAG, 김동현·최보민이 함께 방을 쓰고 있는데 취향이 겹치는 사람들끼리 있어서 좋다"고 했다. 그중에서도 멤버들은 입을 모아 "이장준·배승민·Y 방이 제일 시끄럽다"고 지목했다.

이에 이장준은 "우리 방은 음악과 향기를 사랑하기 때문에 캔들과 블루투스 스피커가 늘 켜져 있다. 냄새 좋고 시끄러운 방이다"라고 인정했다. 홍주찬은 "(숙소에서의) 규칙은 잘 정해져 있다. 안 지켜서 문제"라고 단호하게 말해 폭소를 자아내기도 했다.

골든차일드 멤버들은 최보민이 출연한 '에이틴2 (A-TEEN2)'의 명장면 따라잡기에 도전해보는 시간도 가졌다. 고백하는 장면이 재생되자 최보민은 부끄러운 모습을 감추지 못하면서 "이 장면을 한 시간 찍었다"고 털어놨다.

마지막으로 이대열은 "'WANNABE'로 활동한 지 얼마 안 됐는데 1년 1개월이라는 공백기를 갖고 컴백한 만큼 여러분들 앞에서 다양한 모습을 보여드리기 위해 여러 가지를 준비하고 있다. 많은 사랑 부탁드린다"는 당부의 말로 이날 방송을 마무리했다.

MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 '아이돌 라디오'는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.

