[이번 주 베스트셀러]기욤 뮈소 신작, 출간과 동시 6위

[서울=뉴시스] 임종명 기자 = 11월 4주차 서점가의 베스트셀러 차트에서는 한국인이 가장 사랑하는 프랑스 작가로 통하는 기욤 뮈소의 신작 '작가들의 비밀스러운 삶'의 진입이 두드러졌다.



'작가들의 비밀스러운 삶'은 지중해의 진주 보몽섬에서 한 여성의 시체가 발견되면서 벌어지는 이야기다. 이번 주 교보문고와 예스24, 인터파크의 차트에서 각각 6위, 10위, 7위로 진입했다.



기욤 뮈소의 신작 구매 독자층은 30대 여성이 돋보였다. 남여 통합해 31.8%의 구매율을 보였다. 다음으론 ▲40대 여성(18.4%) ▲20대 여성(11.9%) ▲30대 남성(11.2%) ▲20대 남성(7.5%) ▲40대 남성(7.3%) 등이 뒤따랐다. 스릴러와 판타지, 로맨스 소재를 결합한 장르소설 분야라 흥미를 끄는 것으로 분석된다.



김난도 교수의 '트렌드 코리아 2020'의 인기는 이 주까지도 이어졌다. 교보문고 차트에서는 1위를 수성했고 예스24와 인터파크 차트에서는 1위를 내줬지만 2위를 기록하며 상위권에 머물렀다.TV 교양 프로그램에 소개된 2017 노벨경제학상 수상작, 리처드 탈러의 인간 행동 매커니즘의 행동 경제학 도서 '넛지'의 인기도 이어졌다.



교보문고 차트에서는 전주보다 174계단 오르며 22위를 기록했다. 예스24 차트에선 전주 대비 11계단 올라 6위를 차지했고 인터파크 차트에서도 6위에 올랐다.



'설민석의 한국사 대모험 12 : 조선의 발명품'편은 예스24 차트에서 1위에 올랐고 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 어린이 시리즈 '고고(Go Go) 카카오 프렌즈 11 : 한국'편은 예스24 차트에선 8위, 교보문고 차트에선 10위를 기록했다.



이외에 교보문고 차트에서 전주보다 139계단 상승, 종합 25위를 기록한 투자 전문가 짐 로저스의 '앞으로 5년 한반도 투자 시나리오', 교사 임용고시를 얼마 남지 않음에 따라 인터파크 차트 4위로 진입한 현직 교사들이 저자로 참여한 '2020 현직 교사들이 들려주는 면접 레시피' 등도 눈에 띈다.



다음은 교보문고 11월 4주차 베스트셀러 차트.



1. 트렌드 코리아 2020(김난도·미래의창)

2. 지쳤거나 좋아하는 게 없거나(글배우·강 한별)

3. 에이트(이지성·차이정원)

4. 82년생 김지영(조남주·민음사)

5. 흔한남매2(흔한남매·아이세움)

6. 작가들의 비밀스러운 삶(기욤 뮈소·밝은세상)

7. 부의 인문학(브라운스톤·오픈마인드)

8. 지금 이대로 좋다(법륜·정토출판사)

9. 90년생이 온다(임홍택·웨일북)

10. Go Go 카카오프렌즈. 11: 한국(김미영·아울북)





