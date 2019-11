[줌인] 빛바랜 가전 왕관 벗은 파나소닉, '버리는 능력' 앞세워 기적의 부활

지난해 매출 약 43조원...전년대비 5% 성장

리튬이온전지 부문에서 중국 기업과 세계 1위 경쟁

"버티는 능력보다 버리는 능력이 빛 발해"



한때 ‘가전왕(王)’으로 불렸던 일본 전자업체 파나소닉(Panasonic)이 빛바랜 왕관을 완전히 내려놨다.



28일 파나소닉은 "반도체 관련 모든 지분을 대만 기업 '누보톤(신탕커지·新唐科技)에 넘기고, 이 사장에서 완전히 철수한다"고 밝혔다. 1952년 네덜란드 기업 필립스로부터 관련 기술을 들여와 가전제품에 들어가는 반도체를 만들기 시작한 지 67년 만이다.



파나소닉은 한때 전 세계에 걸쳐 위풍당당한 위엄을 뽐냈다. 가전왕의 위용은 한국에서도 변함이 없었다. 한국 장년층은 파나소닉의 일본 내수 브랜드 ‘나쇼날’ 라디오로 음악을 들었고, 중년층은 파나소닉 카세트 플레이어나 CD 플레이어와 함께 학창시절을 보냈다. 당대 최고 품질을 자랑했던 넓찍한 파나소닉 TV는 부잣집에서나 볼 수 있는 선망의 대상이었다.



파나소닉의 가장 강력한 경쟁 상대였던 소니(Sony)는 백색가전 제품에는 손대지 않았다. 그러나 파나소닉은 TV, VCR, 오디오 같은 영상·음향가전 시장에서 소니에 대항하는 중에도 냉장고, 세탁기 같은 백색가전 시장까지 놓치지 않았다. 심지어 백색가전업계 경쟁사였던 히타치나 도시바가 손 대지 않던 헤어드라이어, 커피포트, 전기밥통, 탁상시계, 안마의자 같은 생활가전 시장까지 석권하며 위세를 떨쳤다.





파나소닉 창업 100주년을 맞아 파나소닉이 생산하는 가전제품을 다 모아 직원들이 그 앞에서 기념사진을 찍었다. 제2 창업을 다짐하는 자리다. / 파나소닉

종합 전자업체로 일본 시장을 제패한 파나소닉의 위상은 일본 버블 경제가 무너지고, 여전히 '경영의 신'이라 칭송받는 전설적인 창업자 마쓰시타 고노스케(松下幸之助)가 세상을 떠나면서 급속도로 허물어졌다.



마쓰시타 창업자 살아 생전 한번도 하지 않았던 인력 구조조정이 뒤늦게 이뤄지면서 핵심 기술자들이 대거 전직했다. 이 무렵 희망 퇴직에 손을 든 인원만 약 1만3000명. 이들이 삼성·LG 같은 후발 경쟁사로 자리를 옮기자 파나소닉과 후발 경쟁사 기술력 차이가 급감했다. 파나소닉은 특히 PDP TV를 중심으로 한 대형 패널TV 부문에서 경쟁력을 자랑했는데, 경쟁사에 재취업한 전직 기술자들이 개발한 대형 액정 TV에 밀려 수익력이 악화됐다.



대규모 기술인력 구조조정에 2008년 글로벌 금융위기까지 겹치면서 파나소닉은 2008년 3800억엔(약 3조7000억원)적자에 이어 2011년과 2012년 해마다 7000억엔(약 6조8000억원)이상의 적자를 기록했다. 투자업계 전문가들은 나락으로 떨어진 파나소닉이 곧 문을 닫을 것이라는 의견이 지배적이었다.



그런데 파나소닉은 1년만인 2013년 1204억엔(약 1조1700억원)의 순이익을 기록하며 흑자전환했다. 2년 연속 7조원에 육박하는 적자를 기록한 기업이라고 믿을 수 없는 경이로운 실적이었다. 올해 3월 발표한 2018년도 매출 역시 4조2550억엔을 기록, 전년대비 5%, 늘어나며 성장세를 이어갔다.



일본 언론들은 파나소닉의 실적을 ‘어닝 서프라이즈’라고 표현하지 않았다. ‘기적’이라고 적었다. 이 기적은 ‘성역 파괴’에서 시작했다.



2012년 6월 취임한 쓰가 가즈히로(津賀一宏) 사장은 회사 간판이었던 PDP TV 부문 실적이 부진하면서 파나소닉 전체가 위기에 빠지자 과감히 PDP TV 사업을 접기로 결정했다. 당시 똑같이 TV 부문에서 고전을 면치 못했던 일본 가전 3대 제조업체 샤프와 소니가 영업이익이 적자로 돌아서는 와중에도 끝내 TV 사업을 못 버렸던 것과 대조적인 장면이다.



쓰가 사장은 "일본의 가전에 희망이 없다는 건 사실이다. 한국·중국 기업과 가격경쟁을 해 봤자 의미 없다. 새로운 길을 모색할 것"이라고 선언했다. ‘버티는 능력’보다 '버리는 능력'이 빛을 발한 것이다.





2012년 6월 취임한 쓰가 가즈히로(津賀一宏) 파나소닉 사장. /AP연합뉴스

그는 파나소닉이 살아나려면 기존에 주력하던 B2C(기업과 소비자 간 거래)를 후순위로 놓 고 B2B(기업 대상)에 주력해야 한다고 경영진을 설득했다. 가전제품 B2C는 기본적으로 대중 소비자들에게 두루 쓰일 제품을 만드는 점이 중요하다. 반면 전자제품 B2B는 개별 기업 소비자별로 독특한 맞춤 주문에 꼼꼼하게 대응해야 한다. 가격 경쟁 이전에 높은 완성도나 안정성이 필요하다는 것.



파나소닉은 2013년 B2B 기업으로 변신을 선언하고 그동안 쌓은 IT 제조 및 서비스 역량을 활용해 얼마든지 부가가치를 창출할 수 있는 자동차 관련 기기·부품과 주택 관련 제품 시장에 도전하기로 했다.



현재 파나소닉 사업부문은 자동차용 내비게이션 시스템이나 오디오, 리튬이온전지 등 차량용 IT 기기·부품은 물론 태양광 발전 시스템이나 건축 내·외장재 등 주택 관련 제품, 항공기용 엔터테인먼트 시스템 및 통신 서비스 등에 이르기까지 매우 다각화되어 있다.



이 부문은 B2C와 달리 가격 변동이 심하지 않고, 경쟁 기업이 들어오기에는 대중 가전제품 시장보다 기술 장벽이 높아 안정적인 수익을 기대할 수 있다. 또 자동차가 빠르게 전자제품화 되는 점, IT 활용도가 높은 스마트시티에 대한 선진국 정부의 선호도가 높아지는 점을 고려하면 시장 전망도 밝다.



파나소닉은 자동차용 리튬이온전지 부문에서 중국 기업과 세계 1위(2016년 시장점유율 16.5%)를 다투며 안정적인 매출과 수익을 올리고 있다. 주택 분야에서도 지속가능한 스마트시티의 성공적 모델로 떠오른 일본 '후지사와 지속가 능 스마트타운' 건설 사업에 대표간사를 맡으면서 세계적으로 명성을 높이고 있다.



2018년 현재 자동차 관련 사업 부문과 주택 관련 사업 부문이 차지하는 매출 비중은 각각 35.1%, 20.3%. 영업이익 비중은 각각 24.0%, 19.1%에 달한다. 사실상 대중 소비자 대상 가전제품 제조업체에서 기업 대상 맞춤형 전자부품 생산업체로 탈바꿈에 성공한 셈이다.