[포토] 라리가의 성공비결 강연하는 엔리크 모레노

2019 KBO 윈터미팅이 28일 르메르디앙 서울에서 열렸다. 'The World is Our Playing Ground'라는 주제로 엔리크 모레노 LaLiga 글로벌 브랜드 자산부문 이사가 강연을 하고 있다. 논현동=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2019.11.28/

2019 KBO 윈터미팅이 28일 르메르디앙 서울에서 열렸다. 'The World is Our Playing Ground'라는 주제로 엔리크 모레노 LaLiga 글로벌 브랜드 자산부문 이사가 강연을 하고 있다.

논현동=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2019.11.28/