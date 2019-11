[공식]트와이스, 일본 새 앨범 '&TWICE' 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상!

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]트와이스가 일본 2집 앨범 '&TWICE'(앤드 트와이스)로 오리콘 위클리 앨범 랭킹을 비롯한 각종 차트를 휩쓸었다.

트와이스는 지난 20일 발매한 신보 '&TWICE'로 12월 2일자 오리콘 위클리 앨범 랭킹(2019.11.18~2019.11.24) 정상을 차지하며 아시아 원톱 걸그룹의 위상을 뽐냈다.

26일 오전 오리콘 뉴스는 "트와이스가 오리콘 위클리 앨범 랭킹에서 '&TWICE'로 발매 첫 주 1위를 차지했다. 통산 다섯 번째 1위로 '해외 여성 아티스트 앨범 1위 획득 작품 수'에서 머라이어 캐리와 타이기록을 세웠다"고 전했다.

트와이스는 2018년 9월 발표한 일본 정규 1집 'BDZ'부터 11월 한국 미니 6집 'YES or YES'(예스 오어 예스), 2019년 3월 일본 베스트 2집 '#TWICE2', 그리고 4월 한국 미니 7집 'FANCY YOU'에 이어 '&TWICE'까지 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상을 기록하는 기염을 토했다.

새 음반과 수록곡은 빌보드 재팬과 라인 뮤직 차트도 접수했다.

신보 '&TWICE'는 12월 2일 기준 빌보드 재팬의 'Hot Albums' 및 'Top Albums Sales' 차트, 일본 라인 뮤직의 앨범 TOP 100 위클리 차트(2019.11.20~2019.11.26) 정상을 석권했다.

라인 뮤직의 송 TOP 100 위클리 차트(2019.11.20~2019.11.26)에서는 수록곡 'POLISH'(폴리쉬)가 1위에 올랐다.

신보 '&TWICE'에는 트와이스의 무한한 가능성과 전 세계 팬들에게 보내는 '언제나 트와이스와 함께'라는 메시지가 담겨있다.

타이틀곡 'Fake & True'(페이크 앤드 트루)와 'HAPPY HAPPY'(해피 해피)와 'Breakthrough'(브레이크스루)를 포함해 'Stronger'(스트롱거), 'Changing!'(체인징!), 'What You Waiting For'(왓 유 웨이팅 포), 'Be OK'(비 오케이), 'POLISH', 'How u doin''(하우 유 두잉'), 'The Reason Why'(더 리즌 와이) 등 총 10곡이 수록됐다.

최근에는 일본의 대표 연말 특집 프로그램 NHK '홍백가합전'에 K팝 그룹 최초로 3년 연속 출연을 확정 지었다.

한편, 트와이스는 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS''(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠')를 성황리에 진행 중이다. 최근 2020년 3월 3~4일 도쿄돔 2회 공연을 추가 소식을 알려 현지 팬들을 기쁘게 했다.

